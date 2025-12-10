سعر اليورو مقابل الين يقفز فوق الحاجز-توقعات اليوم 10-12-2025

استغل سعر الزوج الضغوط الإيجابية المتكررة ليؤكد بذلك تمسكه بالسيناريو الرئيسي الصاعد لنلاحظ تجاوزه يوم أمس للحاجز المستقر عند 181.70 وتحقيقه لمكاسب ملموسة بوصوله نحو 182.62.

حاليا وبمحاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء سيزيد ذلك فرص اكتساب السعر للعزم الإيجابي ليدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 183.10 وصولا نحو 184.05 والذي يشكل الهدف الرئيسي الحالي للتداولات الصاعدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 181.45 و 183.10

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع