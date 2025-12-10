شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يقفز فوق الحاجز-توقعات اليوم 10-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-12-10 05:19AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استغل سعر الزوج الضغوط الإيجابية المتكررة ليؤكد بذلك تمسكه بالسيناريو الرئيسي الصاعد لنلاحظ تجاوزه يوم أمس للحاجز المستقر عند 181.70 وتحقيقه لمكاسب ملموسة بوصوله نحو 182.62.
حاليا وبمحاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء سيزيد ذلك فرص اكتساب السعر للعزم الإيجابي ليدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 183.10 وصولا نحو 184.05 والذي يشكل الهدف الرئيسي الحالي للتداولات الصاعدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 181.45 و 183.10
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع