تحديث توقع سعر الفضة اليوم 29-12-2025

بالرغم من محاولة تشكيل سعر المؤشر مؤخرا لبعض التداولات التصحيحية باستهدافه لمستوى 97.80 إلا أن ذلك لن يؤثر على مساره الرئيسي الهابط نظرا لاستمرار تشكيل مستوى 98.35 للحاجز الرئيسي بالإضافة لسلبية المؤشرات الرئيسية تحديدا بتذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 20.

مما سبق, سنبقى على توقعنا الهابط ولنذكر بتمركز الأهداف السلبية الأولية قرب مستوى 97.25 وبتوفر العزم السلبي الإضافي قد ينجح السعر بالوصول نحو الدعم التالي المستقر قرب 96.85.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.25 و 97.95

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض