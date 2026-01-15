تحديث توقع سعر الفضة اليوم 15-01-2026

نجح سعر الزوج بتداولاته الأخيرة باستئناف الهجوم الصاعد معتمدا بذلك على تشكيل مستوى 1.8400 لقاعدة دعم قوية لنلاحظ تجاوزه بذلك لمحور المتوسط المتحرك 55 واستهدافه للحاجز المتمركز عند 1.8680.

نتوقع تأثر السعر حاليا بحالة من عدم الاستقرار نظرا لهبوط مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 50 ولننتظر تجميعه للعزم الإيجابي ليسهل مهمة اختراق الحاجز الحالي ليفتح ذلك باب تسجيله لمكاسب جديدة باندفاعه أولا نحو 1.8790 و1.8840.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.8600 و 1.8790

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الاختراق