تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 15-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-15 10:35AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع قليلاً سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول الزوج بهذا الأداء تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول أيضاً تصريف البعض من هذا التشبع البيعي، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يضاعف من هيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركات الزوج ضمن نطاق قناة سعريه.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

