شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 15-01-2026 والان مع بالتفاصيل
2026-01-15 10:58AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
صعد سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم السعر من جديد مستوى المقاومة 97,000$، بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.