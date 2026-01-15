الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 15-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 15-01-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 15-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-15 10:58AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم السعر من جديد مستوى المقاومة 97,000$، بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا