تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 15-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-15 11:01AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر نفط خام برنت (Brent) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في إطار حركة تصحيحية يسعى من خلالها السعر للبحث عن قاع صاعد جديد، يتخذه قاعدة فنية قد تساعده على إعادة بناء الزخم الإيجابي واستئناف مسار التعافي والصعود خلال الفترات القادمة.

 

ويأتي ذلك في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولات السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من فرص التعافي على المدى القريب، بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية إلى مناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، وذلك بعد نجاحها في تصريف التشبع الشرائي السابق، ما يدعم احتمالات ارتداد إيجابي محتمل.

