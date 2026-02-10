تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 10-02-2026

ارتفع سعر سهم Nu Holdings Ltd. (NU) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 16.35$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 18.95$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد