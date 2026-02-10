- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 10-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-10 12:55PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر عملة سولانا كوين (SOLUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ما سبق نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.
لذلك فتوقعاتنا تشير على هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 89.35$، ليستهدف مستوى الدعم 76.25$.
الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط