تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 10-02-2026

انخفض سعر عملة سولانا كوين (SOLUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ما سبق نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك فتوقعاتنا تشير على هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 89.35$، ليستهدف مستوى الدعم 76.25$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط