الإيثريوم يقفز 7% لكنه يسجل خسائر هذا الأسبوع

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يُنظَر إلى الذكاء الاصطناعي في كثير من الأحيان على أنه محفّز لزيادة الاعتماد على الكهرباء، ومن ثم تسريع إزالة الكربون. غير أن أحد أكثر تأثيراته المباشرة قد يكون عكس ما يفترضه كثيرون. فالتوسع السريع في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية يرفع الطلب على طاقة موثوقة، وهذه الحقيقة قد تعزّز دور الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة الأخرى القابلة للتشغيل عند الطلب لسنوات عديدة.

وقد يكون المستثمرون الذين يركزون على تقييمات أشباه الموصلات والبرمجيات يغفلون قيدًا أساسيًا. فالذكاء الاصطناعي يعمل بالكهرباء، وأنظمة الكهرباء تعمل ضمن حدود مادية واقتصادية.

الذكاء الاصطناعي يقود موجة جديدة من الطلب على الطاقة

أمضى قطاع الطاقة معظم العقد الماضي وهو يتعامل مع نمو بطيء في الأحمال الكهربائية. لكن هذا الواقع يتغير الآن، بطريقة تذكّر بالارتفاع الحاد في الطلب على النفط — ومن ثم أسعاره — في أوائل العقد الأول من الألفية.

إن تدريب نماذج اللغة الضخمة وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة يتطلبان موارد حوسبة هائلة. وتشهد مراكز البيانات فائقة الضخامة توسعًا سريعًا، حيث يطلب المطوّرون ربطًا كهربائيًا على مستوى الغيغاواط من شركات المرافق. وفي عدة مناطق، جرى تعديل توقعات الطلب على الكهرباء صعودًا بعد سنوات من التوقعات المستقرة.

وتكمن أهمية هذا التحول في أن أعباء عمل الذكاء الاصطناعي تولّد طلبًا مستمرًا عالي الكثافة، بدلًا من الاستخدام المتقطع. فلا يمكن لمراكز البيانات ببساطة إيقاف التشغيل عندما يصبح إمداد الكهرباء مقيدًا. وتصبح الموثوقية عاملًا حاسمًا.

متطلبات الموثوقية تغيّر مزيج توليد الطاقة

تستمر قدرات طاقتي الرياح والشمس في التوسع، لكن التوليد المتقطع وحده لا يستطيع تلبية احتياجات القدرة الثابتة لبنية الذكاء الاصطناعي التحتية دون تخزين كبير أو توليد احتياطي.

ويشهد تخزين الطاقة بالبطاريات تحسنًا، غير أن التخزين طويل الأمد لا يزال مكلفًا على نطاق واسع. كما تواجه مشروعات الطاقة النووية جداول تطوير طويلة وتعقيدات تنظيمية. ويظل توسع شبكات النقل متأخرًا أيضًا عن نمو الطلب في كثير من المناطق.

وتجعل هذه القيود مصادر الطاقة القابلة للتشغيل عند الطلب عنصرًا حاسمًا. إذ يمكن لمحطات الغاز الطبيعي زيادة الإنتاج بسرعة، والعمل بشكل مستمر، ونشرها بوتيرة أسرع من كثير من البدائل. ونتيجة لذلك، يُنظر بشكل متزايد إلى التوليد المعتمد على الغاز كحل عملي لدعم نمو الأحمال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

ولا يقلل ذلك من دور الطاقة المتجددة. ففي العديد من الأسواق، تُقرن القدرات المتجددة الجديدة بتوليد يعمل بالغاز للحفاظ على استقرار الشبكة. والنقطة الأساسية هي أن كهربة الطلب المدفوعة بالذكاء الاصطناعي يُرجَّح أن تزيد استخدام الوقود الأحفوري على المدى القريب.

الغاز الطبيعي قد يكون من أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي

تدعم عدة عوامل مكانة الغاز الطبيعي كأحد الرابحين على المدى القريب.

فجداول البناء تميل لصالح محطات الغاز عندما يرتفع الطلب بسرعة. كما أن البنية التحتية القائمة لخطوط الأنابيب تقلل عوائق التوسع. وبالنسبة لمشغلي مراكز البيانات، غالبًا ما تتفوق الموثوقية على التفضيلات الأيديولوجية، إذ إن فترات التوقف مكلفة للغاية.

وتعيد شركات المرافق أيضًا النظر في خطط الموارد مع ارتفاع توقعات الأحمال. وقد يدفع هذا التحول إلى زيادة الاستثمار في شبكات النقل، وتحديث الشبكات، وأصول التوليد المرنة.

قصة إزالة الكربون أكثر تعقيدًا

تقوم سردية شائعة على أن الذكاء الاصطناعي يسرّع الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري لأنه يزيد الاعتماد على الكهرباء. لكن الواقع أكثر دقة وتعقيدًا.

فإذا تجاوز نمو الطلب على الكهرباء وتيرة التوسع في القدرات منخفضة الكربون، فقد يرتفع التوليد الأحفوري من حيث الحجم المطلق حتى مع زيادة حصة الطاقة المتجددة في السوق. وقد ترتفع الانبعاثات الإجمالية، لكن كثافة الكربون في نظام الطاقة قد تنخفض مع تزايد حصة المصادر الأنظف في الإمدادات.

وفي نهاية المطاف، تتطور أنظمة الطاقة بناءً على اعتبارات هندسية واقتصادية، وليس فقط وفق أهداف السياسات أو السرديات السوقية.

ما الذي قد يغفله المستثمرون؟

غالبًا ما يُناقش الذكاء الاصطناعي باعتباره قصة تكنولوجية، لكنه أيضًا قصة بنية تحتية.

فارتفاع الطلب على الطاقة قد يفيد شركات المرافق التي تستثمر في قدرات النقل والتوليد. كما قد يشهد منتجو الغاز الطبيعي وشركات البنية التحتية الوسطية دعمًا هيكليًا للطلب نتيجة زيادة استهلاك قطاع الطاقة. وقد تستفيد أيضًا شركات توريد المعدات المرتبطة بموثوقية الشبكات وتوربينات الغاز من هذا التحول.

وعلى المدى الأطول، قد تغيّر التطورات في الطاقة النووية أو التخزين أو الكفاءة مسار الأمور. أما في الوقت الراهن، فمن المرجح أن يعتمد الرد الفوري على الارتفاع الحاد في الطلب على الكهرباء على تقنيات يمكن نشرها بسرعة وبموثوقية.

قد يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الاقتصاد بطرق عميقة. ومن أقل نتائجه تقديرًا أنه قد يطيل أمد أهمية الغاز الطبيعي بينما يبني العالم العمود الفقري الطاقي اللازم لتشغيل الجيل القادم من الحوسبة.