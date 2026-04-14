سعر الفضة يكافح لاختراق مقاومة عنيدة – توقعات اليوم – 14-04-2026

تراجع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 0.7090، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من استقرار هذا المسار.