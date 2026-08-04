«دويتشه بنك» يرفع توقعات الذهب: «الانفجارات السعرية لم تنته بعد»

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - أعرب محللون من "دويتشه بنك" عن تفاؤلهم بعودة أسعار الذهب إلى الارتفاع، مشيرين إلى ان هناك أسبابًا وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن سعر الذهب قد بلغ أدنى مستوياته في عام 2026.

وقال المحلل الاستراتيجي في "دويتشه بنك"، مايكل هيسويه، أن الذهب دخل مرحلة من "الانفجارات السعرية الحادة" في أغسطس 2024، مؤكدًا أن هذه المرحلة لم تنتهي بعد، مجددًا توقعات البنك بوصول سعر الذهب إلى 4600 دولار بنهاية العام.

وأفاد محللو "دويتشه بنك" بأن الذهب يشهد ارتفاعًا متسارعًا منذ أغسطس 2024، وأن هذا النمط لا يزال مستمرًا، حتى بعد انخفاض سعر المعدن من أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق من هذا العام.

وكان سعر الذهب قد حقق مستوى تاريخيًا بلغ 5589 دولارًا للأونصة في 29 يناير، وكان آخر سعر تداول له حوالي 4031.45 دولارًا، بينما بلغت العقود الآجلة للذهب 4085.90 دولار. توقعات أسعار الذهب وأوضح البنك أن سعر المعدن الأصفر تضاعف منذ أغسطس 2024، وتوقع أن تصل قيمته العادلة إلى حوالي 4700 دولارًا للأونصة بنهاية العام، و4600 دولارًا للأونصة في الربع الأخير من العام.

كما أشار "دويتشه بنك" إلى تحذير صدر في ديسمبر 2025 من بنك التسويات الدولية يفيد بأن الذهب ربما يكون قد دخل مرحلة فقاعة سعرية، وقد يواجه تصحيحًا حادًا. وفي مذكرة بتاريخ 23 يونيو، ذكر دويتشه أن ارتفاع توقعات أسعار الفائدة قد يدفع سعر الذهب إلى الانخفاض إلى 3800 دولار للأونصة.