تراجع خسائر «طيران ناس» 72% إلى 241 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:09 مساءً كتب شريف احمد - تراجعت خسائر شركة طيران ناس في الربع الثاني من 2026 بنسبة 72% إلى 241 مليون ريال، مقابل خسائر بـ862.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 29%، والذي يرجع بصورة أساسية إلى ارتفاع تكاليف الوقود.
وتأثر هذا الانخفاض كذلك بمصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية المتكرّرة، التي ارتفعت بنسبة 30% على أساس سنوي لتبلغ 134 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع رسوم التحصيل ضمن مصروفات البيع والتسويق، مما يعكس التغيّرات في مزيج القنوات، إضافةً إلى ارتفاع الأتعاب المهنية ضمن المصروفات العمومية والإدارية.
وبالإضافة إلى ذلك، تضمّن الربع المقارن مكسباً قدره 30 مليون ريال ناتجاً عن عملية بيع وإعادة استئجار، دون تسجيل أي مكسب مماثل في الربع الحالي.
كما سجّلت الشركة مخصصات للخسائر الائتمانية المتوقعة بقيمة 2 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بعكس مخصصات قدره 20 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025.
سجّلت الشركة صافي خسارة قدره 241 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بصافي ربح قدره 118 مليون ريال في الربع الأول من عام 2026.
ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 32%، والذي يرجع بصورة أساسية إلى ارتفاع تكاليف الوقود.
وتأثر هذا الانخفاض كذلك بمصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية المتكرّرة، التي ارتفعت بنسبة 13% لتبلغ 134 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026 مقارنةً بالربع الأول من عام 2026.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأتعاب المهنية مقارنة بالربع السابق 2026م.
سجّلت الشركة صافي خسارة قدره 123 مليون ريال في النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بصافي ربح معدّل قدره 368 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025.
ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى النزاع الإقليمي الذي بدأ خلال الربع الأول من عام 2026 واستمرّ في التأثير على البيئة التشغيلة خلال الربع الثاني، مما أدّى إلى ارتفاع أسعار الوقود واستمرار تعليق أجزاء من الشبكة الدولية.
وبالإضافة إلى ذلك، تضمّنت الفترة المقارنة من النصف الأول من عام 2025 مكسباً قدره 30 مليون ريال ناتجاً عن عملية بيع وإعادة استئجار، دون تسجيل أي مكسب مماثل في النصف الأول من عام 2026.
كما سجّلت الشركة مخصصات للخسائر الائتمانية المتوقعة بقيمة 4 مليون ريال في النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بصافي عكس للمخصصات قدره 12 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 29%، والذي يرجع بصورة أساسية إلى ارتفاع تكاليف الوقود.
وتأثر هذا الانخفاض كذلك بمصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية المتكرّرة، التي ارتفعت بنسبة 30% على أساس سنوي لتبلغ 134 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع رسوم التحصيل ضمن مصروفات البيع والتسويق، مما يعكس التغيّرات في مزيج القنوات، إضافةً إلى ارتفاع الأتعاب المهنية ضمن المصروفات العمومية والإدارية.
وبالإضافة إلى ذلك، تضمّن الربع المقارن مكسباً قدره 30 مليون ريال ناتجاً عن عملية بيع وإعادة استئجار، دون تسجيل أي مكسب مماثل في الربع الحالي.
كما سجّلت الشركة مخصصات للخسائر الائتمانية المتوقعة بقيمة 2 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بعكس مخصصات قدره 20 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025.
سجّلت الشركة صافي خسارة قدره 241 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بصافي ربح قدره 118 مليون ريال في الربع الأول من عام 2026.
ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 32%، والذي يرجع بصورة أساسية إلى ارتفاع تكاليف الوقود.
وتأثر هذا الانخفاض كذلك بمصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية المتكرّرة، التي ارتفعت بنسبة 13% لتبلغ 134 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026 مقارنةً بالربع الأول من عام 2026.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأتعاب المهنية مقارنة بالربع السابق 2026م.
سجّلت الشركة صافي خسارة قدره 123 مليون ريال في النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بصافي ربح معدّل قدره 368 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025.
ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى النزاع الإقليمي الذي بدأ خلال الربع الأول من عام 2026 واستمرّ في التأثير على البيئة التشغيلة خلال الربع الثاني، مما أدّى إلى ارتفاع أسعار الوقود واستمرار تعليق أجزاء من الشبكة الدولية.
وبالإضافة إلى ذلك، تضمّنت الفترة المقارنة من النصف الأول من عام 2025 مكسباً قدره 30 مليون ريال ناتجاً عن عملية بيع وإعادة استئجار، دون تسجيل أي مكسب مماثل في النصف الأول من عام 2026.
كما سجّلت الشركة مخصصات للخسائر الائتمانية المتوقعة بقيمة 4 مليون ريال في النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بصافي عكس للمخصصات قدره 12 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025.