سعر سهم هيوليت باكرد (HPQ) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 05-08-2026

اكتسى سعر سهم هيوليت باكرد HP INC (HPQ) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 29.65$، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يعطيه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 29.65$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 32.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد