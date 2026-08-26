سعر سهم أنابيب (2200) يخترق سقف تركيبة فنية إيجابية – توقعات اليوم – 26-08-2026

ارتفع سعر سهم الشركة العربية للأنابيب (2200) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، لينج السهم بهذا الارتفاع في اختراق سقف تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط، وذلك بالتزامن مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمهد الطريق أمام السهم لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وزيادة محدودة في أحجام التداول.

لذلك فطيلة استقرار سعر السهم أعلى مستوى الدعم 5.00 ريال فإن توقعاتنا تميل نحو الصعود خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 5.70 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد