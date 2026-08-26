تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 26-08-2026

عمق سعر نفط خام برنت (Brent) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى مستوى الدعم المهم 85.00$، هذا الدعم الذي كان هدفنا السعري الأخير، وسط سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولقد جاء انخفاض السعر الأخير بالرغم من بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما لم ينعكس على حركة السعر في إشارة قوية على قوة الضغوط السلبية المحيطة به.