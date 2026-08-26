الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 26-08-2026

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تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 26-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-26 11:38 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.26

عمق سعر نفط خام برنت (Brent) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى مستوى الدعم المهم 85.00$، هذا الدعم الذي كان هدفنا السعري الأخير، وسط سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولقد جاء انخفاض السعر الأخير بالرغم من بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما لم ينعكس على حركة السعر في إشارة قوية على قوة الضغوط السلبية المحيطة به.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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