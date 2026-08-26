شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع هامشيًا قبيل بيانات التضخم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار بشكل طفيف، لكنه ظل يتحرك ضمن نطاق محدود أمام العملات الرئيسية يوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد اتجاه الأسواق قبل اجتماع جاكسون هول لمسؤولي البنوك المركزية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار في تمام الساعة 11:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.02 نقطة.

وكان الدولار الأسترالي أبرز العملات تحركًا، إذ ارتفع إلى 0.71865 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، بعدما أظهرت بيانات ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي بمتوسط التقليص، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الأسترالي لضغوط تكاليف المعيشة، بنسبة سنوية بلغت 3.6%، متجاوزًا التوقعات.

وسجل الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات ارتفاعًا بنسبة 0.22%، بالقرب من أعلى مستوى سجله خلال الجلسة.

وباستثناء الفرنك السويسري، الذي ارتفع الدولار أمامه 0.3% إلى 0.8036 فرنك، كانت تحركات العملات الأكثر تداولًا محدودة قبيل أيام قد تكون حاسمة بالنسبة للأسواق.

وصعد الدولار 0.1% أمام الين الياباني إلى 158.95 ين، بينما تراجع الجنيه الإسترليني 0.15% إلى 1.3633 دولار.

واستقر اليورو تقريبًا عند 1.1671 دولار، متجاهلًا تقريرًا لـ«رويترز» نقل عن مصادر أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي مستعدون لرفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، لكنهم لا يبدون حماسًا كبيرًا للإشارة إلى المزيد من التشديد النقدي.

وارتفع الدولار أيضًا 0.1% أمام الدولار الكندي إلى 1.3861 دولار كندي، مواصلًا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، بعدما أعلنت أوتاوا الثلاثاء فرض رسوم جمركية انتقامية على واردات أمريكية سنوية بقيمة نحو 20 مليار دولار، إلى جانب إطلاق حزمة دعم للشركات والعمال، عقب انهيار المحادثات التجارية مع واشنطن الأسبوع الماضي.

ترقب بيانات اقتصادية

تركز اهتمام المتداولين على صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأمريكية لشهر يوليو في وقت لاحق من الأربعاء، قبل الخطاب الرئيسي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في جاكسون هول يوم الجمعة.

ويمثل المؤتمر، الذي يحظى بمتابعة عالمية وتغطية إعلامية واسعة، منصة مهمة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للإشارة إلى توجهاتهم بشأن السياسة النقدية أو التأكيد على رسائلهم السابقة.

ويعد مؤشر PCE مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع مؤشر PCE الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، بنسبة 3.3% في يوليو على أساس سنوي، دون تغيير عن يونيو، وبفارق كبير عن مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وفي حال جاءت البيانات متوافقة مع التوقعات، سيراقب المتداولون تصريحات وارش بحثًا عن مؤشرات بشأن مدى الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي. ويرى بعض المحللين أن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل يشير إلى احتمال حاجة الاحتياطي الفيدرالي إلى بذل المزيد من الجهود.

كما أضاف قرار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت التدخل في سوق السندات بهدف خفض العوائد طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد.