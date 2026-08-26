النفط يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مع تجدد الآمال بإعادة فتح مضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء، لتصل إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع تجدد الآمال بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز عقب محادثات بين إيران وسلطنة عُمان، وهو ما قد يخفف قيود الشحن التي تؤثر على إمدادات الطاقة في المنطقة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.73 دولار، أو 3.08%، إلى 85.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:12 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) 2.21 دولار، أو 2.68%، إلى 80.15 دولار.

وهبط الخامان في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوياتهما منذ 10 أغسطس.

وكانت إيران قد أجرت محادثات جديدة مع سلطنة عُمان بشأن إدارة مضيق هرمز، الذي ظل مغلقًا لنحو ستة أشهر من الصراع، فيما قال وزير الخارجية العُماني إنه يأمل في الإعلان قريبًا عن ممر مؤقت عبر الممر المائي.

وعقد البلدان مناقشات متقطعة على مدى أسابيع بشأن الإشراف على هذا الممر الحيوي، الذي كان يمر عبره نحو خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير.

وقال البلدان الثلاثاء إنهما ناقشا إنشاء «ممر ملاحي مؤقت مشترك» عبر المضيق، واتفقا على إزالة الألغام منه.

حركة الملاحة لا تزال ضعيفة

رغم استمرار المحادثات، لا تزال حركة السفن عبر مضيق هرمز محدودة. وأظهرت بيانات أولية من شركة كبلر لتتبع السفن عبور خمس سفن للسلع الأساسية فقط للمضيق الثلاثاء، مقابل متوسط يبلغ 15 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة، وهو مستوى أقل بكثير من معدلات ما قبل الحرب.

وأظهرت بيانات الشحن الأربعاء أن ناقلتين عملاقتين تحملان 4 ملايين برميل من الخام السعودي تتجهان إلى الصين، بعدما جرى تحميل الشحنات عبر عمليات نقل من سفينة إلى سفينة قبالة سواحل عُمان.

وتتواصل أيضًا المحادثات بشأن إنهاء الصراع بشكل شامل. وقال وزير الداخلية الباكستاني الثلاثاء إن باكستان وإيران أحرزتا «تقدمًا كبيرًا» في محادثات ركزت على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وسبل الوصول إلى السلام، وذلك في ختام زيارة إلى طهران.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت واشنطن يوم الاثنين توسيع عقوباتها الهادفة إلى قطع شريان الحياة الاقتصادي لإيران، مهددة بمعاقبة الدول التي تواصل التعامل مع طهران، لكنها قالت إنها لن تفرض تلك العقوبات على الفور.