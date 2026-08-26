شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة 15 أسبوعاً قبل بيانات النفقات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يرتفع مقابل سلة من العملات العالمية

•الأسواق في انتظار خطاب وارش في جاكسون هول



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة،لتتخلي عن أعلى مستوياتها في 15 أسبوعًا ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.



ينتظر المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة عن نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ،والتي ستوفر أدلة حاسمة حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.9% إلى (4,616.33 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,657.75$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,673.79$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بحوالي 0.2%، في ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجلت أعلى مستوى في 15 أسبوعًا عند 4,696.79 دولارًا للأونصة ،بفضل الطلب الاستثماري القوي على المعدن النفيس.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا في الجلسة السابقة ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا عند 64 %،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 36%.



•وتسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 28%،وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 72%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب في وقت لاحق اليوم ، تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يوليو ،وهو مؤشر التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



•كما تنتظر الأسواق يوم الجمعة ،خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي"كيفن وارش" في منتدى جاكسون هول الاقتصادي السنوي.



توقعات حول أداء الذهب

نتوقع موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت بيانات النفقات أقل عدوانية عما هو متوقعًا فى الأسواق ،ستتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ، وهو سيضغط بالسلب الدولار والعوائد الأمريكية ،ويدعم ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى مع احتمالات قوية لتجاوز حاجز 4,700 دولار للأونصة.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الثلاثاء بنحو 1.14 طن متري،لينزل الإجمالي إلى 1,048.35 طن متري ،متخليًا عن إجمالي 1,049.49 طن "الذي يعد أعلى مستوى منذ 22 أبريل الماضي".



نظرة فنية

سعر الذهب يبحث عن الزخم الإيجابي لاستئناف مكاسبه - توقعات اليوم – 26-08-2026