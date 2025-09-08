مايكل سايلور وشركته Strategy يشترون بيتكوين بقيمة 217 مليون دولار مع صمود السعر

تام شمس - الاثنين 8 سبتمبر 2025 04:38 مساءً - واصلت شركة ستراتيجي، أكبر حائز مؤسسي للبيتكوين في العالم، تكديس العملة المشفرة بينما ارتفع سعر BTC قليلًا الأسبوع الماضي.
وبحسب إفصاح قُدِّم لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الثلاثاء، استحوذت الشركة على 1,955 بيتكوين بقيمة 217.4 مليون دولار خلال الفترة ما بين 2 و7 سبتمبر.
تمت عملية الشراء بمتوسط سعر 111,196 دولارًا للعملة الواحدة، في وقت شهدت فيه بيتكوين ارتفاعًا مؤقتًا فوق 113,000 دولار يوم الجمعة الماضي قبل أن تتراجع إلى نحو 110,000 دولار، وفقًا لبيانات CoinGecko.
مع هذه الإضافة الجديدة، بلغ إجمالي حيازات ستراتيجي 638,460 بيتكوين حتى يوم الأحد، تم شراؤها بنحو 47.2 مليار دولار وبمتوسط سعر 73,880 دولارًا لكل بيتكوين.
جاءت آخر عملية شراء بعد سلسلة من الصفقات في أغسطس بلغ مجموعها حوالي 7,714 بيتكوين، وهي أقل بكثير من عمليات الشراء الضخمة السابقة، مثل استحواذها على 31,466 بيتكوين في يوليو و17,075 بيتكوين في يونيو.
وأشارت الشركة إلى أن عملية الشراء الأخيرة تم تمويلها من عائدات ثلاثة من إصدارات الأسهم عبر آلية at-the-market (ATM)، بما في ذلك سهم STRF المفضل الدائم Strife Series A، وسهم STRK المفضل الدائم Strike Series A، إضافة إلى سهمها العادي MSTR.
الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف