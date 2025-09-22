سعر البيتكوين يهوي إلى مستوى 112 ألف دولار مع تصفية مراكز تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار

شهد سعر البيتكوين تراجع مفاجئ أوصله إلى مستوى 112,000 دولار، لينضم إلى موجة الانخفاض الحادة التي اجتاحت سوق العملات الرقمية خلال الساعات الماضية.

هذا الانخفاض يُعد الأدنى منذ 10 سبتمبر، وقد تسبب في موجة تصفيات ضخمة، إذ ارتفعت القيمة الإجمالية للمراكز المُصفاة من نحو 600 مليون دولار في وقت سابق إلى ما يزيد عن 1.7 مليار دولار حتى لحظة كتابة هذا المقال.

قبل انخفاض سعر البيتكوين شهد سوق الكريبتو تراجع واسع في معظم العملات البديلة، مع خسائر تراوحت بين 4% و8%.

وتصدّرت كل من ETH وXRP قائمة العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة من حيث الانخفاض، بينما سجلت عملات مثل CRO وHYPE تراجع أعمق بنحو 7% إلى 8%.

في تلك اللحظة، كانت البيتكوين لا تزال صامدة نسبيا عند 114,500 دولار، رغم انخفاضها بنسبة 1%.

إلا أن الاتجاه انقلب بشكل حاد، ليهوي السعر إلى 112,000 دولار خلال دقائق، ما يعني خسارة تقارب 5600 دولار منذ ذروتها يوم الأحد عند 115,600 دولار.

تأثرت عملة الايثيريوم أيضا، إذ انخفضت إلى ما دون 4050 دولار، قبل أن ترتد جزئيا إلى نحو 4,200 دولار.

وقد أدى هذا التقلب الحاد إلى تصفية مراكز تداول تعود لأكثر من 400,000 متداول، وكان أكبر مركز تمت تصفيته بقيمة تقارب 13 مليون دولار.

وتصدّرت الايثيريوم السوق من حيث التصفية، بحصة تجاوزت 470 مليون دولار من إجمالي المبالغ المُصفاة.

اقرأ أيضا:

زيادة الاهتمام بصناديق العملات المشفرة البديلة المتداولة ETF بعيدا عن البيتكوين والايثيريوم

شركة BitGo تُقدّم طلب التسجيل لطرح عام أولي مُحتمل!

