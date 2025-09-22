تراجع سعر العملة الرقمية HYPE بنسبة 12%: إليكم السبب المحتمل وراء الانخفاض!

تراجعت قيمة عملة Hyperliquid (HYPE) بنحو 12% في آخر 24 ساعة.

ويعود ذلك وبشكل كبير لقيام آرثر هايز، الشريك المؤسس لمنصة BitMEX، ببيع أكثر من 96,000 عملة من HYPE يوم الأحد مقابل 4.8 مليون دولار، بحسب بيانات “Hypurrscan”.

ووفقا لمنصة “Lookonchain”، حقق هايز ربح قدره 823,000 دولار من الصفقة، مشيرا إلى أن الهدف من البيع هو دفع عربون سيارة “Ferrari 849 Testarossa” الجديدة، التي تم الكشف عنها في ميلانو مؤخرا، والتي تبدأ أسعارها من 540,000 دولار للنسخة الكوبيه.

Need to pay my deposit on the new Rari 849 Testarossa https://t.co/PX7Hx0FuK9 — Arthur Hayes (@CryptoHayes) September 21, 2025

شهدت العملة الرقمية HYPE تقلب ملحوظ خلال تداولات صباح الاثنين في آسيا، حيث انخفض سعرها من أكثر من 54 دولار إلى ما يزيد قليلا عن 47 دولار.

ويُذكر أن العملة قد تضاعفت قيمتها منذ بداية العام، وسجلت أعلى مستوى لها عند 59.30 دولار في 18 سبتمبر، مدعومة بزخم تسويقي قاده “هايز”، المعروف أيضا بدعمه للايثيريوم.

في أغسطس الماضي، ألقى “هايز” خطاب خلال مؤتمر طوكيو Web3 قال فيه إن Hyperliquid قد تشهد نمو يصل إلى 126 ضعف، مستندا إلى الإيرادات السنوية التي تحققها المنصة.

وقد علّق أحد الحضور آنذاك ساخرا بأن “هايز” باع كامل رصيده فور خروجه من العرض.

تُعد “Hyperliquid” منصة مشتقات رقمية لامركزية متخصصة في العقود الدائمة عالية الرافعة المالية على الأصول الرقمية، وقد شهدت مؤخرا نموا ملحوظ في نشاط المستخدمين وتثبيت في القيمة الإجمالية المقفلة.

وفي سياق متصل، أصدر “هايز” مؤخرا توقع جديد، أشار فيه إلى أن تجاوز الرصيد العام لحساب وزارة الخزانة الأمريكية (TGA) مستوى 850 مليار دولار قد يعني اقتراب انتهاء دورة استنزاف السيولة، مما يمهّد الطريق لاستئناف حركة الصعود في الأسواق.

فبحسب نظريته، من المتوقع أن تعود السيولة إلى الأسواق فور وصول TGA إلى المستهدف.

