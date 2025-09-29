عمدة نيويورك المؤيد للعملات المشفّرة إريك آدامز ينسحب من سباق إعادة الانتخاب

تام شمس - الاثنين 29 سبتمبر 2025 02:52 مساءً - قد تواجه طموحات نيويورك في أن تصبح مركزًا للعملات المشفّرة حالة من عدم اليقين بعد إعلان عمدة المدينة، إريك آدامز، انسحابه من سباق إعادة الانتخاب يوم الأحد.

وفي مقطع مصوّر نشره عبر منصة X، أرجع آدامز قراره إلى الصعوبات المالية الناتجة عن إسقاط قضية الرشوة الفيدرالية المرفوعة ضده وقرار مجلس تمويل الحملات الانتخابية بحجب الأموال العامة.

وقال:

"على الرغم من كل ما حققناه، لا أستطيع الاستمرار في حملتي الانتخابية. إن التكهنات الإعلامية المستمرة حول مستقبلي وقرار مجلس تمويل الحملات بحجب ملايين الدولارات قد قوض قدرتي على جمع التمويل اللازم لخوض حملة جدية."

كان آدامز قد فاز بالمنصب عام 2022 ببرنامج انتخابي يركز على الأمن العام في فترة التعافي من الجائحة، وحُسب له الفضل في خفض معدلات الجريمة وتعزيز الاقتصاد. لكن ارتباطه بعدد من الفضائح ظلّ يمثل عبئًا سياسيًا مستمرًا.

وأضاف العمدة:

"على الرغم من أن هذا هو نهاية حملتي لإعادة الانتخاب، إلا أنه ليس نهاية خدمتي العامة. سأواصل القتال من أجل هذه المدينة."

داعم البيتكوين في "التفاحة الكبيرة"

في مايو الماضي، أعلن آدامز في مؤتمر صحفي أن مدينة نيويورك "مفتوحة للأعمال" أمام شركات العملات المشفّرة.

وفي الشهر نفسه، قال إنه سيشكّل مجلسًا استشاريًا رقميًا لجذب الاستثمارات والوظائف إلى المدينة ووضعها في موقع "عاصمة العملات المشفّرة عالميًا".

وأضاف حينها:

"عصر الترميز، الذي يشمل العملات المشفّرة وتقنية البلوكشين والابتكارات المالية، قد بدأ بالفعل، وسنواصل المضي قدمًا فيه."

كما دعا إلى إطلاق سندات بيتكوين في المدينة، وجدّد المطالب بإلغاء برنامج BitLicense الصارم الخاص بنيويورك. إلا أن مراقب الحسابات في المدينة، براد لاندر، رفض المقترح معتبرًا إياه "مشبوهًا من الناحية القانونية وغير مسؤول ماليًا."

لا بدائل مؤيدة للعملات المشفّرة

آدامز، الذي كان يحل في المركز الرابع بالاستطلاعات، واجه ضغوطًا متزايدة من قادة الأعمال الذين يعارضون أيضًا المرشح الأوفر حظًا زهراں مامداني، عضو الجمعية التشريعية والاشتراكي الديمقراطي.

ولم يوضح مامداني بعد موقفه من العملات المشفّرة، لكن يبدو أن الصناعة تخشى أن يكون توجهه التقدمي/الاشتراكي غير ودود مع قطاع الأصول الرقمية.

أما الديمقراطي أندرو كومو، الذي يحل ثانيًا في السباق، فيتبنى نهجًا أكثر تنظيمًا تجاه العملات المشفّرة. وكان قد عمل سابقًا كمستشار مدفوع الأجر لمنصة التداول OKX أثناء خضوعها لتحقيقات فدرالية.

وكان آدامز قد انتقد حاكم الولاية السابق كومو، قائلًا إن ولايته "قوّضت ودمّرت" صناعة العملات المشفّرة في نيويورك.

وفقًا لمنصة Polymarket للتوقعات، يتقدم مامداني على كومو بنسبة 84.6% مقابل 14.4%. ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البلدية في نيويورك في 4 نوفمبر 2025، بينما سيواصل آدامز عمله كعمدة حتى يتولى خلفه المنصب في 1 يناير 2026.