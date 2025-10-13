إطلاق تحديث Bitcoin Core v30 مع تعديل مثير للجدل في OP_RETURN

تام شمس - الاثنين 13 أكتوبر 2025 06:33 مساءً - أثار مطوّرو Bitcoin Core جدلاً واسعاً في مجتمع البيتكوين بعد إعلانهم عن إصدار التحديث الجديد v30، الذي يتضمّن سلسلة من التحسينات المتعلقة بالعُقَد (nodes) من حيث البنية، والأداء، والأمان.

ويقدّم الإصدار الجديد Bitcoin Core 30.0 تغييرات رئيسية أبرزها:

إضافة خيار الاتصالات المشفّرة بين العُقَد لتحسين الخصوصية.

رفع الحد الأقصى لبيانات OP_RETURN من 80 بايت إلى 100,000 بايت داخل برنامج Bitcoin Core، مما يتيح تضمين كمية أكبر بكثير من البيانات غير المالية في معاملات البيتكوين.

وجاء في بيان التحديث الصادر يوم الأحد:

“مع إصدار هذا التحديث الرئيسي الجديد، أصبحت الإصدارات 27.x وما قبلها في مرحلة ‘نهاية الدعم’ (End of Life) ولن تتلقى تحديثات بعد الآن.”



التغييرات الرئيسية في Bitcoin Core v30. المصدر: Bitcoin Core

خلاف واسع بسبب زيادة حدّ OP_RETURN

رغم أن التحديث تضمّن أيضًا إصلاحات للأخطاء وتحسينات في الأداء وتعديلات على رسوم المعاملات، إلا أن زيادة حدّ بيانات OP_RETURN كانت النقطة الأكثر إثارة للجدل.

فهذا التغيير الكبير في السعة يُمكّن من تطوير تطبيقات لامركزية أكثر تعقيدًا وتطلبًا للبيانات على شبكة البيتكوين، إلا أنه أغضب المحافظين من أنصار البيتكوين الذين يرون أن الشبكة يجب أن تُستخدم حصراً للمعاملات المالية.

رفض مجتمعي لتحديث Bitcoin Core v30. المصدر: X

ذكريات “حروب حجم الكتلة” تعود من جديد

ورغم أن هذا التغيير لا يُعدّ تعديلًا على بروتوكول البيتكوين نفسه، إلا أن الجدل الدائر أعاد إلى الأذهان “حروب حجم الكتلة” في عام 2017، التي أدت في النهاية إلى انقسام (Hard Fork) وإنشاء عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash).

وبينما يرى بعض المطورين أن التحديث خطوة إيجابية، عبّر آخرون عن مخاوفهم من أنه يتعارض مع مبادئ البيتكوين الأساسية كـ “نظام نقدي إلكتروني بين الأفراد”، وقد يؤدي إلى تضخّم البلوكتشين وزيادة تكاليف تشغيل العُقَد وربما مشكلات قانونية.

قال أليكس بيرجيرون، قائد منظومة Ark Labs، عبر منصة X يوم الجمعة:

“سأستخدم كل المساحة الإضافية في OP_RETURN، وسأستغلها لجعل البيتكوين أشبه بإيثريوم ولكن بشكل أفضل.”

جيمسون لوب (CasaHODL) أعلن دعمه الكامل لتحديث Bitcoin Core v30. المصدر: Jameson Lopp

في المقابل، أشار باڤول روسناك، المؤسس المشارك لشركة Satoshi Labs، إلى أنه قرر اعتماد الإصدار الجديد نظرًا لاحتوائه على “فريق تطوير ممتاز، وكود خاضع للمراجعة النظيرة، وقرارات هندسية متزنة.”

باڤول روسناك يعتمد الإصدار الجديد من Bitcoin Core. المصدر: Pavol Rusnak

مطوّرون يدعون إلى الحذر واستخدام “Knots” كبديل

من ناحية أخرى، دعا عدد من المطوّرين إلى تجنّب الترقية إلى الإصدار الجديد واستخدام البرمجية البديلة “Knots”، التي تتيح للمستخدمين فرض حدود صارمة لحجم البيانات (مثل 80 بايت) في المعاملات.

قال رائد التشفير نيك زابو عبر X الأسبوع الماضي:

“كإجراء مؤقت (آمل أن يكون كذلك)، استخدموا Knots. أوصي بشدة بعدم الترقية إلى Core v30.”

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذّر زابو من تبعات قانونية محتملة لزيادة الحد، إذ قد يواجه مشغلو العُقَد خطر استضافة بيانات غير قانونية.

وأضاف في منشور بتاريخ 2 أكتوبر:

“من دون إضافة آليات حماية تسمح لمشغلي العُقَد الأرشيفية بحذف المحتوى غير القانوني دون تعطيل عملهم، فإنهم غالباً ما سيتحمّلون مسؤولية جنائية.”

أما لوك داشجِر (Luke Dashjr)، مطور برنامج Knots، فلم يعلّق بعد على التحديث منذ إطلاقه، لكنه انتقد سابقاً الإصدار الجديد من Bitcoin Core مرارًا.

لوك داشجر يعبّر عن مخاوفه بشأن Bitcoin Core v30. المصدر: Luke Dashjr

تشير بيانات منصة BitRef إلى أن عددًا كبيرًا من مشغّلي العُقَد يعتمدون بالفعل برنامج Knots، حيث يبلغ عددها حاليًا 5,114 عقدة، تمثّل حوالي 21.5% من إجمالي عقد البيتكوين حول العالم.