ذراع دوجكوين التجارية تراهن على نادٍ إيطالي عريق في عالم كرة القدم

تام شمس - الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 11:52 مساءً - استحوذت شركة House of Doge، الذراع التجارية لمؤسسة دوجكوين، على حصة الأغلبية في نادٍ إيطالي محترف عريق يعاني من صعوبات مالية ورياضية.

في بيان صدر يوم الاثنين، أعلنت House of Doge، بالشراكة مع شركة Brag House Holdings، أنها أصبحت أكبر مساهم في نادي "يو إس ترييستينا كالتشيو 1918" (U.S. Triestina Calcio 1918)، وذلك ضمن خطتها لدعم مشاريع "تحمل طابعًا مجتمعيًا وثقافيًا وقيمة طويلة الأمد."

"يمثل الاستثمار في نادي ترييستينا 1918 الخطوة الأكثر طموحًا لدوجكوين نحو كرة القدم الأوروبية، حيث يضع House of Doge في طليعة الجهود لدمج الأصول الرقمية مع الرياضات التقليدية"، وفقًا للبيان.

وبموجب الصفقة، ستقوم House of Doge بضخ رأس مال جديد في النادي لدعم عملياته الكروية ومبادراته المجتمعية، كما ستُدخل تكاملات رقمية قائمة على العملات المشفرة تشمل إتاحة الدفع بالكريبتو لشراء التذاكر، والمأكولات، والبضائع في المباريات المحلية.

"الهدف هو إنشاء نظام مدفوعات حديث يُثري تجربة يوم المباراة ويُعزز الاستقرار المالي للنادي، مع توسيع نطاق استخدام دوجكوين في الوقت نفسه"، جاء في البيان.

وفي حال تمكن House of Doge من إعادة النادي إلى أمجاده السابقة، فقد يعني ذلك زيادة كبيرة في الظهور العالمي لعملة DOGE، إذ يبلغ متوسط عدد مشاهدي مباريات الدوري الإيطالي الممتاز (Serie A) بين 3 و6 ملايين مشاهد محليًا لكل جولة.

المصدر: House of Doge

نادٍ تاريخي على وشك السقوط

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا في استثمارات الأجانب في أندية كرة القدم المتعثرة في محاولة لإعادتها إلى المنافسة على المستويات العليا.

فعلى سبيل المثال، تمتلك Brera Holdings، خزينة أصول رقمية مبنية على شبكة Solana، أنديةً في إيطاليا مثل SS Juve Stabia في دوري الدرجة الثانية، إلى جانب أندية أصغر في منغوليا ومقدونيا وموزمبيق.

أما نادي U.S. Triestina Calcio 1918، فكان من مؤسسي دوري الدرجة الأولى الإيطالي (Serie A) عام 1929، لكنه لم يشارك في الدرجة الممتازة منذ عام 1958، وتراجع خلال العقود الأخيرة إلى الدرجات الأدنى.

ويمثل التمويل الجديد من House of Doge دفعة إنقاذ محتملة للنادي، الذي يحتل حاليًا قاع ترتيب دوري الدرجة الثالثة. وفي حال استمرت نتائجه السلبية، فقد يهبط الموسم المقبل إلى دوري C2 أي مستوى قريب من كرة القدم نصف الاحترافية.

ملعب النادي “نيريو روكو” بسعة 24,500 مقعدًا. المصدر: U.S. Triestina Calcio 1918

توسيع حضور دوجكوين

تسعى House of Doge إلى توسيع نطاق استخدام عملة دوجكوين (DOGE) وتعزيز تبنّيها العالمي، ومن أبرز خطواتها شراكتها مع منصة المدفوعات الأمريكية inKind.

لكنها ليست المرة الأولى التي تدخل فيها الذراع المالية لمؤسسة دوجكوين عالم الرياضة الاحترافية.

ففي مارس الماضي، تعاونت House of Doge مع سائق سلسلة NTT INDYCAR ديفلين دي فرانشيسكو وفريق Rahal Letterman Lanigan Racing في سباق Indianapolis 500 الشهير.

وحصل السائق على 100,000 دولار من راتبه بعملة دوجكوين، كما تلقى تبرعًا بقيمة 25,000 دولار من DOGE لصالح مؤسسة Riley Children’s.

كما نظّمت House of Doge مسابقة مجتمعية لاختيار تصميم خوذة دي فرانشيسكو وسيارته، وتم بيع الخوذة لاحقًا في مزاد خيري.

وفي خطوة توسعية جديدة، أعلنت House of Doge مؤخرًا عن خطة للإدراج في بورصة ناسداك عبر اندماجها مع منصة الألعاب والتقنيات الإعلامية Brag House Holdings.

"ستُنتج الكيان الموحّد إيرادات متكررة ومتنوعة من خلال بنية دفع متكاملة متقدمة، وخدمات تجارية مقوّمة بدوجكوين، وتحليلات بيانات خاصة، وأنشطة خزانة وترخيص على نطاق عالمي"، بحسب البيان.

كما استقطبت الشركة شخصيات تنفيذية بارزة، من بينهم مات سوان، كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق في Booking.com ورئيس الاستثمار السابق في Citigroup، الذي انضم مؤخرًا إلى الفريق كـ رئيس رقمي تنفيذي.