الرئيس التنفيذي لشركة Kraken يردّ على انتقادات مصرفية تصف عوائد العملات المستقرة بأنها “ضارة”

تام شمس - الأربعاء 22 أكتوبر 2025 06:37 مساءً - ردّ الرئيس التنفيذي لشركة Kraken، ديفيد ريبلي، على أحد كبار التنفيذيين في جمعية المصرفيين الأمريكيين (ABA)، بعد أن وصف عوائد العملات المستقرة بأنها “ضارة” بقدرة البنوك على دعم مجتمعاتها.

وقالت بروك يابارا، نائبة الرئيس الأول للابتكار والاستراتيجية في الجمعية، إنه إذا سُمح لبورصات العملات المشفرة الكبرى مثل Kraken أو Coinbase بدفع فوائد على العملات المستقرة المخصّصة للمدفوعات، فإن ذلك “سيتعارض مع الفكرة الأساسية القائلة بأن العملات المستقرة يجب أن تُستخدم للمدفوعات، لا كأداة لتخزين القيمة.”

وردّ ريبلي قائلًا: “ضارة بمن بالضبط؟ يجب أن يكون للمستهلكين الحرية في اختيار المكان الذي يحتفظون فيه بقيمتهم، وأفضل وسيلة لإرسالها.”

ريبلي: صناعة التشفير تبني نظامًا مختلفًا كليًا

جادل ريبلي بأن البنوك تحقق أرباحًا من أصول العملاء دون إعادة أي فائدة إليهم، مضيفًا:

“نحن نبني نظامًا جديدًا نظامًا تتيح فيه الخدمات التي كانت حكرًا على الأثرياء للجميع.”

ووجدت تصريحاته صدى واسعًا في أوساط التشفير، إذ كتب دان سبولر، رئيس شؤون الصناعة في جمعية البلوكشين، قائلًا:

“البنوك الكبرى تهاجم أصدقاءنا في @Coinbase و@KrakenFX بلا رحمة لحماية مصالحها.”

وأضاف: “ببساطة: المنافسة تفوز.”

بروك يابارا من جمعية المصرفيين الأمريكيين خلال مؤتمرها السنوي. المصدر: American Bankers Association

تقدّم بعض العملات المستقرة عوائد تصل إلى 5% على الودائع في بعض المنصات المشفّرة، وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط سعر الفائدة الوطني في الولايات المتحدة البالغ 0.6%، بل وتتفوق على أفضل حسابات الادخار ذات الفائدة المرتفعة التي تقدم نحو 4%، وفقًا لبيانات Bankrate.

وقال مطوّر Solana المعروف باسم Voss:

“دعوا المنافسة تبدأ فالعالم رأسمالي في نهاية المطاف.”

تأتي هذه التصريحات بعد أشهر فقط من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون GENIUS، الإطار التنظيمي الشامل للعملات المستقرة، والذي يشير إلى اقتراب تبنّيها الواسع في النظام المالي التقليدي.

صناعة الكريبتو تردّ على التمويل التقليدي

وفقًا لشريك Haun Ventures، ديوغو مونيكا، فإن العملات المستقرة قد تكون أكثر أمانًا من الودائع البنكية التجارية، إذ إن العديد منها مدعوم باحتياطيات محفوظة في بنوك عالمية ذات أهمية نظامية أو في سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، وهي أدوات يراها أكثر أمانًا من الودائع التجارية.

وخارج الولايات المتحدة، تزايدت التوترات بين صناعة العملات المشفّرة والبنوك التقليدية.

ففي أستراليا، أظهر استطلاع حديث من Binance Australia أن المستخدمين لا يزالون يواجهون عوائق مصرفية عند التعامل مع بورصات العملات المشفّرة والشركات المرتبطة بها.

وقال مات بوبلوكي، المدير العام لشركة Binance في أستراليا ونيوزيلندا، في تصريح لموقع Cointelegraph:

“الوصول السلس إلى الخدمات المالية يؤثر مباشرة على المشاركة والثقة في السوق.

فرض القيود يبطئ التبني ويحدّ من النمو.”