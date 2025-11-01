العملة الرقمية ZEC تسجل أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات… وسعر البيتكوين يواصل التذبذب عند 110 آلاف دولار

شهدت العملة الرقمية Zcash (ZEC) ارتفاع قوي بنسبة 13% خلال 24 ساعة الماضية، لتسجل أعلى سعر لها منذ 7 سنوات، مقتربة من 450 دولار، فيما واصل سعر البيتكوين تقلبه عند مستوى 110,000 دولار دون قدرة على كسر مقاومة 115,000 دولار.

هذا ورغم سلسلة الأخبار الإيجابية على المستوى الكلي – كبيانات التضخم الأمريكية وانخفاض أسعار الفائدة، إضافة إلى انفراجة تجارية بين الصين والولايات المتحدة – لم ينجح سعر البيتكوين في الحفاظ على زخمه.

حيث تراجع السعر من 112,000 إلى ما دون 108,000 دولار قبل أن يستقر مجددا عند 110,000 دولار.

قيمة البيتكوين السوقية لا تزال أقل من 2.2 تريليون دولار، وهيمنته على السوق عند أقل من 58%.

العملة الرقمية TAO وZEC تتصدران المشهد:

بينما تحركت العملات البديلة الكبرى بنسب بسيطة (ETH, XRP, BNB وغيرها)، برزت العملة الرقمية TAO بارتفاع يقارب 20%، وZEC بنسبة 13%.

كما قفزت عملة “Figure Heloc” بأكثر من 340% متجاوزة حاجز 1 دولار.

عملات رقمية أخرى مثل XMR، LTC، AAVE، HBAR، ETC، WLD، وICP سجلت مكاسب جيدة، في حين تراجعت SOL وHYPE بشكل طفيف.

بقيت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة دون 3.8 تريليون دولار بحسب منصة “coinmarketcap”.

