البيتكوين بعد أكتوبر الدموي: هل يتجه السعر إلى 70,000 دولار؟ ماذا يخبرنا التاريخ؟

رغم بدايته الواعدة، أغلق شهر أكتوبر 2025 على انخفاض سعر البيتكوين بنسبة 3.69%، كاسرا بذلك سلسلة استمرت 6 سنوات من الأداء الإيجابي في هذا الشهر.

بداية نارية… ونهاية مُحبطة:

بدأ سعر البيتكوين شهر أكتوبر فوق حاجز 120,000 دولار، ليسجل قمة تاريخية جديدة عند 126,000 دولار.

لكن سرعان ما تلاشت المكاسب مع موجات بيع عنيفة، أبرزها في جمعتين داميتين، ليتراجع سعر العملة إلى 101,000 دولار، قبل أن يحاول السعر الارتداد مجددا إلى مستوى 104,000 دولار.

رغم الدعم من بيانات تضخم إيجابية، وخفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، وأخبار مطمئنة بشأن العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، إلا أن تأثير هذه العوامل كان محدود.

هل يعيد التاريخ نفسه؟

تشير بيانات CoinGlass إلى أن أكتوبر كان دائما شهر صعودي باستثناء عامي 2018 و2022.

المثير للقلق أن آخر مرة انخفضت فيها البيتكوين في أكتوبر بنسبة قريبة (3.83% في 2018)، تلاها انهيار في نوفمبر بنفس العام بنسبة 36.57%، ليصل سعر العملة آنذاك إلى مستويات قريبة من 3000 دولار في ديسمبر.

هل 70,000 دولار هو الهدف التالي؟

رغم أن السياق اليوم مختلف – مع زيادة اعتبار البيتكوين كأصل مالي معترف به ومدعوم من المؤسسات – إلا أن النمط التاريخي يثير القلق.

فهل يشير “أكتوبر الأحمر” إلى بداية تصحيح أعمق قد يدفع السعر نحو 70,000 دولار في نوفمبر؟

أم أن السوق نضج بما يكفي لكسر هذا النمط؟

التاريخ لا يعيد نفسه حرفيا، لكنه غالبا ما يُطلق إشارات تستحق الانتباه.

ومع دخول شهر نوفمبر اليوم، ستكون حركة البيتكوين تحت المجهر، في اختبار حاسم لمدى صلابة الزخم الصعودي طويل الأجل.

