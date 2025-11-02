مؤشر ايجابي يظهر ارتفاع المعاملات على XRPL لكنه لا يمنع التساؤلات حول مستقبل XRP!

سجلت XRP Ledger (XRPL) نمو ملحوظ في نشاط الشبكة خلال الربع الثالث من عام 2025، بحسب تقرير صادر عن “Messari”، حيث ارتفع متوسط المعاملات اليومية بنسبة 8.9% من 1.6 إلى 1.8 مليون معاملة.

كما زاد عدد عناوين المرسلين النشطين يوميا بنسبة 15.4% ليصل إلى 25,300، وارتفع عدد العناوين الجديدة بنسبة 46.3% ليصل إلى 447,200 عنوان.

وبلغ إجمالي عدد العناوين على الشبكة 6.9 مليون بزيادة 6.1%.

رغم ذلك، تراجع متوسط عدد المستلمين اليومي بنسبة 30.1% إلى 50,300، وهو ما عزته “Messari” إلى عمليات الايردروب التي استهدفت عناوين غير نشطة، مثل تلك التي نظمتها “Midnight” التابعة لـ كاردانو، والتي وزعت عملات NIGHT على حاملي XRP ممن يملكون أكثر من 100 دولار.

شكّل نشاط NFT نقطة نمو رئيسية، حيث ارتفع متوسط المعاملات اليومية بنسبة 51.1% ليصل إلى 76,100 معاملة، نتيجة زيادة كبيرة في تداول.

أنهى سعر العملة الرقمية XRP الربع الثالث عند 2.85 دولار، مسجلا أعلى سعر له على الإطلاق، بزيادة 27.2%، وارتفعت قيمته السوقية إلى 170.3 مليار دولار، متفوقا على مكاسب البيتكوين والإيثيريوم وسولانا مجتمعين في نفس الفترة.

لكن في أكتوبر، تراجع السعر بنسبة 12% إلى 2.50 دولار بعد تحوّل المزاج العام في السوق بسبب سياسة الفيدرالي الأمريكي.

هذا التراجع أعاد إثارة الجدل حول فائدة XRP.

أبدى المحلل “سكوت ميلكر” شكوك في جدوى العملة الرقمية XRP على المدى الطويل، مشيرا إلى أن شركات مثل SWIFT وWestern Union تتبنى حلولا بديلة.

بينما يرى مؤيدو XRP أنه لا يزال أصل فريد يعمل بمثابة جسر للتحويلات عبر الحدود.

اقرأ أيضا:

شركة “ستراتيجي” تسجل أرباح بـ 2.8 مليار دولار في الربع الثالث…وارتفاع قيمة حيازات البيتكوين إلى 70.9 مليار دولار

هل انتهت حكاية موسم العملات البديلة؟ 29٪ من المشاريع الرائدة فقط هي من تفوقت على البيتكوين في 2025؟

