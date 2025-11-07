أسهم Block تتراجع بعد ساعات التداول عقب نتائج أرباح مخيبة للآمال في الربع الثالث

تام شمس - الجمعة 7 نوفمبر 2025 02:49 مساءً - تراجعت أسهم شركة Block Inc. التابعة لجاك دورسي بنحو 12% في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم الخميس، بعد أن جاءت أرباحها الفصلية دون توقعات المحللين.

وسجّلت شركة التكنولوجيا المالية الداعمة للعملات المشفرة أرباحًا للسهم الواحد بلغت 54 سنتًا في الربع الثالث، أي أقل بنسبة 14% من تقديرات المحللين التي بلغت 63 سنتًا. في المقابل، ارتفعت إيراداتها الفصلية بنسبة 2.3% على أساس سنوي لتصل إلى 6.11 مليارات دولار، لكنها جاءت أقل من التوقعات البالغة 6.33 مليارات دولار.

انخفض سهم Block المُرمز (XYZ) بنسبة 11.53% في تعاملات ما بعد الإغلاق إلى 70.93 دولارًا، بعد أن أنهى جلسة التداول اليومية منخفضًا بنسبة 3.7% عند 62.75 دولارًا.

انخفض سهم Block بعد إغلاق السوق، مواصلًا تراجعه خلال جلسة الخميس.

المصدر: Google Finance

يأتي ذلك في ظل استمرار هبوط سعر سهم الشركة، الذي فقد 18.24% من قيمته منذ بداية عام 2025.

ورغم رد الفعل الحاد في الأسواق، أظهرت بعض مؤشرات الأداء في نتائج الشركة الفصلية نموًا قويًا.

فقد سجلت الشركة زيادة بنسبة 18% على أساس سنوي في إجمالي الأرباح لتصل إلى 2.66 مليار دولار، وتتوقع الآن أن تبلغ أرباحها الإجمالية لعام 2025 نحو 10.24 مليارات دولار بزيادة سنوية قدرها 15%.

حققت ذراع المدفوعات بين الأفراد Cash App الحصة الأكبر من الأرباح بإجمالي 1.62 مليار دولار، بزيادة 24% سنويًا. أما وحدة Square، المسؤولة عن خدمات الدفع للتجار، فقد حققت 1.018 مليار دولار من الأرباح، بزيادة 9% سنويًا.

وبعد احتساب المصاريف التشغيلية، بلغ الدخل التشغيلي للشركة 409 ملايين دولار، بزيادة 26% على أساس سنوي.

مشروعات Block في تعدين البيتكوين

قالت أمريتا أهوجا، المديرة المالية للشركة، في مكالمة مع المستثمرين، إن قسم تعدين البيتكوين التابع لـ Block المعروف باسم Proto بدأ يحقق نتائج فعلية.

“لقد حققنا أول إيرادات لنا، مما يمهد الطريق لنظام بيئي جديد قد يصبح من ركائز الشركة الكبرى مستقبلاً”، قالت أهوجا.

“قمنا بتحقيق الدخل من ابتكارات Proto في مجالي الأجهزة والبرمجيات عبر بيع معدات التعدين، بما في ذلك شرائح ASIC، وألواح التجزئة (hashboards)، وأجهزة التعدين الكاملة التي توفر المكونات المتقدمة الأساسية لتعدين البيتكوين.”

أُطلِق مشروع Proto في نوفمبر 2024، لكن أولى عمليات نشر أجهزة التعدين لم تُعلن إلا في أغسطس 2025. وأشارت أهوجا إلى أن الإيرادات في الربع الثالث كانت “متواضعة”، لكنها أكدت أن الشركة “تسعى بنشاط إلى تطوير خط إنتاج قوي لعام 2026.”