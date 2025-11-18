الحيتان تتحوّل إلى الشراء وسط حالة “الخوف الشديد”

تام شمس - الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 07:46 مساءً - ارتفع عدد محافظ حيتان بتكوين بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الذي شهد تراجعًا حادًا في الأسواق، حيث هبط سعر بتكوين إلى نحو 89,550 دولارًا يوم الثلاثاء.

تُظهر بيانات منصة التحليلات Glassnode أن الحيتان بدأت في التراكم منذ أواخر أكتوبر، مع ارتفاع ملحوظ في عدد المحافظ التي تمتلك أكثر من 1,000 بيتكوين بدءًا من يوم الجمعة.

انخفض عدد محافظ الحيتان إلى أدنى مستوى سنوي عند 1,354 في 27 أكتوبر عندما كان سعر BTC يحوم حول 114,000 دولار لكنه ارتفع بنسبة 2.2% ليصل إلى 1,384 يوم الاثنين، وهو مستوى لم يُسجّل منذ أربعة أشهر.

في الوقت نفسه، تشير بيانات Glassnode إلى أن حاملي 1 BTC أو أكثر يتعرضون لضغط واضح بسبب الهبوط الأخير.

تراجع عدد هذه المحافظ من 980,577 في 27 أكتوبر إلى أدنى مستوى سنوي عند 977,420 في 17 نوفمبر.

محافظ 1 BTC أو أكثر تهبط في 2025. المصدر: Glassnode

تتناقض هذه البيانات مع السردية المتداولة مؤخرًا حول “بيع القدامى” أو OG dumping، التي تفترض أن المستثمرين القدامى يدفعون سعر بتكوين للهبوط عبر جني الأرباح.

في تعليق على هذه التحركات، قال ماركوس ثيلين من 10X Research لـCointelegraph إن عمليات بيع الحيتان ما تزال جارية، مشيرًا إلى أن اجتماع لجنة السوق المفتوحة (FOMC) في 29 أكتوبر كان له أثر بالغ فيما نراه اليوم.

وأوضح: “رسالة الاحتياطي الفيدرالي كسرت التوازن الهش بين البائعين والمشترين بين حيتان OG الضخمة التي تبيع (1,000–10,000 BTC) وبين الحيتان المشترية (100–1,000 BTC).”

وأضاف: “الحيتان الفائقة والضخمة تستوعب جزءًا من عمليات البيع، لكن صافي تدفق الـ30 يومًا بين هذه المجموعات لا يزال يُظهر بيعًا صافياً بوضوح.”

بتكوين يهبط دون 90 ألف دولار

هبطت بتكوين دون مستوى نفسي مهم يوم الاثنين، وتتداول حاليًا قرب 89,900 دولار. ودفع ذلك مؤشر الخوف والطمع في العملات المشفرة إلى منطقة “الخوف الشديد” عند مستوى 11 من أصل 100.

وبينما يشعر البعض بالضغط، يرى مديرون تنفيذيون في شركات مثل Bitwise وBitMine أن ضغوط البيع على BTC قد تنحسر وتبلغ القاع هذا الأسبوع.

قال مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في Bitwise Asset Management، خلال مقابلة مع CNBC يوم الاثنين، إن الأسعار الحالية تمثل “فرصة استثنائية نادرة عبر الأجيال”.

وأضاف: “أعتقد أننا نقترب من القاع. أرى هذا كفرصة شراء كبيرة للمستثمرين على المدى الطويل. كانت بتكوين أول أصل ينقلب قبل الهبوط العام للسوق، أشبه بطائر الكناري في منجم الفحم الذي يشير إلى الخطر في جميع الأصول عالية المخاطرة.”

وفي الوقت الذي تعود فيه ميمز “العمل في ماكدونالدز” للظهور على منصة X، تبنى بعض الشخصيات البارزة موقفًا أكثر تفاؤلًا؛ إذ قال كاميرون وينكليفوس، الشريك المؤسس لمنصة Gemini، إن “هذه ستكون آخر مرة يمكن فيها شراء بتكوين بأقل من 90 ألف دولار!”

كما قال محلّل آخر على X، من بينهم TheCryptoDog، إن بتكوين “على وشك ارتداد قريب” بناءً على المؤشرات الحالية.

وكتب: “إذا سارت الأمور ببساطة ووضوح، فقد يختبر BTC نطاق 87.7 ألف دولار حيث يوجد دعم من متوسطات الحركة على الأطر الزمنية العالية، إضافة إلى دعم أفقي كان سابقًا مقاومة، وقد أدى اختراقه إلى موجة صعودية في مايو.”