بدء تعافي أسعار العملات البديلة مع محاولة سعر البيتكوين الارتفاع إلى 89 ألف دولار

تواصل عملة البيتكوين استعادة جزء من خسائرها الأخيرة تدريجيا، حيث لامست اليوم مستوى 89 ألف دولار للمرة الأولى منذ الهبوط الحاد الذي شهده السعر نهاية الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، حققت عدة عملات بديلة مكاسب تفوقت نسبيا على حركة البيتكوين، أبرزها العملة الرقمية ENA وHYPE وXRP.

هل تُمهّد بيتكوين الطريق نحو 90 ألف دولار؟

الأسبوع الماضي كان قاسيا على العملة الرقمية الأكبر في السوق، إذ فقدت مستوى 100 ألف دولار ثم تراجعت سريعا من 96 ألف إلى ما دون 90 ألف.

وبعد محاولة تعاف قصيرة نحو 94 ألف، عادت للهبوط لتسجل أدنى مستوى لها منذ أبريل عند 81 ألف دولار، بانخفاض يقارب 35% عن ذروتها في أوائل أكتوبر.

لكن مع بداية عطلة نهاية الأسبوع، بدأت عملة البيتكوين تستعيد عافيتها تدريجيا ووصلت إلى 84 ألف دولار، قبل أن ترتفع مجددا اليوم إلى 89 ألف، رغم تراجعها لاحقا إلى حدود 87 ألف دولار.

وارتفعت قيمتها السوقية إلى 1.74 تريليون دولار، فيما تراجعت هيمنتها إلى 56.5%.

العملات البديلة تتزين بالأخضر:

شهدت الايثيريوم صعود فوق 2900 دولار قبل أن تتراجع قليلا، مع مكاسب يومية تقارب 3%.

كما ظهرت عدة عملات رقمية بأداء قوي مثل BNB وDOGE وADA وLINK، بينما تصدرت XRP وSOL المشهد بين العملات الكبرى، حيث ارتفعت الأولى 7% إلى 2.20 دولار، والثانية بأكثر من 5% إلى نحو 135 دولار.

أما المكاسب الأكبر فجاءت من KAS بنسبة 22%، وSUI بنسبة 11%، وENA بنسبة 10%، وCC بنسبة 9%.

وسجلت RAIN ارتفاع لافت تجاوز 100%.

في المقابل، كانت ZEC وBCH من بين أكبر الخاسرين، بتراجع 6.3% و4.5%.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنحو 60 مليار دولار خلال 24 ساعة، لتصل إلى 3.075 تريليون دولار.

اقرأ أيضا:

مليار دولار تتبخّر في الظلام: مُعدّنو العملات المشفرة ينهبون كهرباء ماليزيا!

شركة “فرانكلين تمبلتون” تحصل على الضوء الأخضر لإدراج صندوق XRP في بورصة نيويورك

