Strategy تكشف مؤشرًا ائتمانيًا جديدًا لتهدئة مخاوف الديون بعد انهيار بيتكوين

تام شمس - الأربعاء 26 نوفمبر 2025 04:50 مساءً - تحاول شركة Strategy التابعة لمايكل سايلور تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن وضعها المالي بعد هبوط سوق بيتكوين الأخير والانخفاض الحاد في أسهم شركات الخزائن الرقمية (DAT).

أطلقت الشركة أكبر جهة مؤسسية تمتلك بيتكوين (BTC) في العالم لوحة تقييم ائتماني جديدة تعتمد على القيمة الاسمية لأسهمها الممتازة، وتؤكد أن لديها قدرة تمتد لـ 70 عامًا لسداد توزيعات الأسهم، حتى في حال بقاء سعر بيتكوين ثابتًا.

وقالت Strategy في منشور عبر X يوم الثلاثاء:

"إذا انخفض سعر بيتكوين إلى متوسط تكلفة الشراء البالغ 74 ألف دولار، فسنظل نمتلك أصولًا تفوق ديننا القابل للتحويل بـ 5.9 مرات وهو ما نسميه تصنيف BTC لدَيننا. وحتى عند مستوى 25 ألف دولار، سيظل المعدل 2.0x."

يأتي هذا التحرك مع تزايد قلق المستثمرين من أن تراجع أسعار العملات المشفرة قد يدفع شركات DAT الكبرى إلى التصفية القسرية، ما قد يزيد من ضغوط البيع في سوق ضعيف بالفعل.

لوحة Strategy الائتمانية لبيتكوين. المصدر: Strategy.com

ترى لاسي زانغ، محللة الأبحاث في Bitget Wallet، أن قدرة Strategy على دفع توزيعاتها لعقود طويلة، إلى جانب تدفقات نقدية "قوية" من قطاع البرمجيات المؤسسية، تقلّص بشكل كبير مخاطر التصفية.

وقالت لـ Cointelegraph:

"نعتبر ادّعاء Strategy حول قدرة توزيعات الأرباح لمدة 71 عامًا واقعيًا في سيناريو سعر بيتكوين الثابت"، لكنها حذّرت من أن التوقعات طويلة المدى تعتمد على متغيرات مثل "تقلبات السوق أو التحولات التنظيمية".

وأضافت: "لست قلقة كثيرًا بشأن التصفية على المدى القريب، فتنويع مصادر التمويل واستراتيجية الاحتفاظ يمنحان الشركة موقعًا قويًا للنمو المستدام."

كما أوضحت أن تراكم الشركة المستمر لبيتكوين ساهم في "استقرار الصناعة" ودعم تبني المؤسسات بشكل أوسع.

استراتيجية الاحتفاظ لدى Strategy قد تمنع هبوطًا أعمق لبيتكوين

يرى كي يونغ جو، الرئيس التنفيذي لـ CryptoQuant، أن قدرة Strategy على تجنب البيع القسري قد تساعد في منع بيتكوين من كسر مستويات نفسية مهمة في الهبوط القادم.

وأكد أن الوضع المالي القوي للشركة "إشارة إيجابية" للدورة الهابطة المقبلة، لأن أكبر جهة مؤسسية تمتلك بيتكوين "من غير المرجح أن تبيع".

وكتب في منشور على X:

"قد يمنع هذا هبوط BTC مجددًا إلى سعره المحقق البالغ 56 ألف دولار في السوق الهابطة المقبلة، لأن لاعبين مثل MSTR لن يبيعوا، وهذه العملات effectively خارج السوق."

مع ذلك، شهدت بعض شركات DAT الكبرى تراجعات كبيرة في أسعار أسهمها وقيمها الصافية السوقية (mNAV)، بما في ذلك Strategy وBitmine وMetaplanet وSharplink Gaming وUpexi وDeFi Development Corp.

تقارن نسبة mNAV بين القيمة المؤسسية للشركة وقيمة ممتلكاتها من العملات المشفرة؛ وانخفاضها تحت 1 يجعل من الأصعب جمع الأموال عبر إصدار أسهم جديدة، ما يحد من قدرتها على شراء المزيد من العملات.

مؤشرات Strategy الرئيسية، ومنها mNAV. المصدر: Strategy.com

بلغت نسبة mNAV لشركة Strategy 1.16 عند وقت النشر، ما يعني أنها لا تزال قادرة نظريًا على إصدار أسهم جديدة لجمع رأس مال إضافي، وفقًا للوحة بيانات الشركة.