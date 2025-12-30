ZachXBT يربط عملية احتيال بانتحال دعم Coinbase بخسائر بلغت مليوني دولار

تام شمس - الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 02:50 مساءً - كشف المحقق المتخصص في تتبع البلوكشين ZachXBT أن محتالاً يُشتبه في انتحاله صفة موظف في قسم دعم منصة Coinbase تمكن من سرقة نحو مليوني دولار من العملات المشفرة من مستخدمي المنصة.

وفي منشور عبر منصة X يوم الاثنين، قال ZachXBT إنه استطاع تحديد هوية المحتال المزعوم بعد مطابقة لقطات شاشة من مجموعات دردشة على Telegram، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تتبع معاملات المحافظ.

وادعى ZachXBT أن “الفاعل الكندي” قام “بسرقة أكثر من مليوني دولار عبر عمليات احتيال بالهندسة الاجتماعية من خلال انتحال دعم Coinbase خلال العام الماضي، قبل إنفاق الأموال على أسماء مستخدمين نادرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخدمات ترفيه فاخرة، والمقامرة”.

وبحسب ما ورد، استخدم المحتال أساليب الهندسة الاجتماعية لخداع مستخدمي Coinbase وإقناعهم بأنه يعمل لدى المنصة. وشارك ZachXBT مقطع فيديو مسرّباً يُظهر المتهم أثناء مكالمة هاتفية مع أحد الضحايا، مقدّماً دعماً فنياً زائفاً.

ورغم عدم الخوض في تفاصيل تقنية دقيقة، فإن الهندسة الاجتماعية تقوم عموماً على انتحال صفة جهة موثوقة لكسب ثقة الضحية، ثم انتزاع بيانات خاصة أو دفعها لتنفيذ معاملات مشبوهة.

وكتب ZachXBT: “في تسجيل الشاشة، قام بتسريب البريد الإلكتروني… إضافة إلى حسابه على Telegram المرتبط برقم هاتف”.

وأشار ZachXBT إلى أن المحتال حاول طمس آثاره عبر شراء “أسماء مستخدمين باهظة الثمن على Telegram” بشكل متكرر وحذف حساباته القديمة. إلا أنه أكد أن تتبّعه كان سهلاً نسبياً بسبب تباهي المتهم المستمر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر لقطات شاشة متعددة لـ”قصص وصور شخصية يستعرض فيها نمط حياته دون أي اعتبار لأمنه الرقمي”، مضيفاً أنه “ضُبط أيضاً وهو يلاحق مؤثرات على الإنترنت”.

وادعى ZachXBT كذلك أنه تمكن من تحديد عنوان سكن المحتال المزعوم اعتماداً على معلومات متاحة للعامة، لكنه امتنع عن نشرها التزاماً بشروط استخدام منصة X.

كيف يمكن للمستخدمين حماية أنفسهم من الهندسة الاجتماعية؟

في حين يكتسب مستخدمو العملات المشفرة المخضرمون خبرة كافية لحماية أنفسهم عبر سنوات من التجربة، يحتاج القادمون الجدد غالباً إلى تنبيهات واضحة.

ويُعد الحفاظ على البيانات الخاصة أولوية قصوى، ويشمل ذلك عدم استخدام كلمة المرور نفسها عبر عدة خدمات، والاحتفاظ بالمبالغ الكبيرة من الأصول المشفرة خارج المنصات وفي محافظ أجهزة (Hardware Wallets).

وكقاعدة عامة، ينبغي عدم النقر على أي روابط تُرسل إليك، أو الرد على مكالمات غير متوقعة. ويُفضّل دائماً التواصل مع دعم العملاء مباشرة عبر القنوات الرسمية والمُوثقة، مثل الموقع الإلكتروني أو التطبيق الرسمي.

كما يجب التنبه إلى أن موظفي الدعم الحقيقيين لن يطلبوا أبداً عبارات الاسترداد أو بيانات تسجيل الدخول، ولن يطلبوا إرسال أموال إلى محافظ خاصة، أو تحويل المحادثة إلى تطبيقات مراسلة مثل Telegram.