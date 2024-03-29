مصر عامرة ببيوت الله.. وزير الأوقاف: إنشاء أكثر من 11 مسجد في عهد الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بعمارة المساجد بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، تلك النهضة غير المسبوقة في عمارة بيوت الله (عز وجل) إنشاء وتطويرا، سائلا الله (عز وجل) أن يوفقه لكل ما يحبه ويرضاه وأن يجزيه عن ذلك خير الجزاء.

وأكد وزير الأوقاف أن إجمالي المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها وفرشها قد بلغ في عهد عبد الفتاح السيسي، ١١٨٨٧ مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو ١٨ مليار جنيه.

وأشار إلى أنه يأتي افتتاح مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) اليوم بعد افتتاح مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد السيدة فاطمة النبوية (رضي الله عنها) ومسجد السيدة رقية (رضي الله عنها) كدرة تاج لتطوير هذه المساجد، فمصر عامرة ببيوت الله (عز وجل)، وستظل بإذن الله حصنا منيعا لدين الله.

وأكد وزير الأوقاف خلال اللقاء أن الاهتمام بعمارة بيوت الله (عز وجل) معنى في مصر من حيث تكثيف الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية لا يقل عن الاهتمام بها من حيث الإنشاء والعمارة والتطوير.

جاء ذلك، خلال اجتماع وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة، بمناسبة العيد القومي، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.