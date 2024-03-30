شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة أمريكا بمصر تزور مدرسة المتفوقين بالمنيا وتستعرض مشروعات الطلبة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت السفيرة الأمريكية فى مصر، هيرو مصطفى غارغ مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بنين بمحافظة المنيا، والتقت بقيادات وزارة التربية والتعليم والمعلمين ومجموعة من الطلاب، كما استعرضت نماذج من مشروعات الطلاب المتميزة داخل المعامل، ورافقها فى الزيارة محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بالوزارة.

الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقبل الاثنين الماضى، السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق لها، لبحث تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن الوزارة تربطها علاقة استراتيجية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، مشيرا إلى أوجه التعاون بين الجانبين فى عدة محاور، منها مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، والتى تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مؤكدا حرص الوزارة على التوسع فى هذه المدارس خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث إنها تعد من النقاط المضيئة فى التعليم المصرى، لما تمتلكه من مناهج، وآليات تقييم، وأنشطة، فضلاً عن الاهتمام بالنواحى الشخصية للطلاب.



وناقش اللقاء سبل التوسع فى النموذج التعليمى لمدارس STEM، ودور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID فى دعم هذا النموذج بشكل استراتيجى لتقديم نموذج فعال لمدارس STEM من خلال معامل متطورة خاصة للمدارس التى سيتم افتتاحها قريبًا، حيث أعرب الجانب الأمريكى عن فخره بنموذج مدارس STEM، مشيدًا بطلاب هذه المدارس ونجاحاتهم الأكاديمية على المستوى المحلى والدولي.