شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية تحتفل بنجاح منظومة الكشف الإشعاعي على الواردات لمصر ويكرم العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المعمل المركزى للقياسات الاشعاعية التابع للكشف الاشعاعى بمركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية احتفالا بحضور قيادات أجهزة الدولة المشاركة في منظومة الكشف الإشعاعي في الرقابة على الواردات لمصر ، وذلك بحضور الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية .

وأوضح الدكتور عمرو الحاج أن الدور القومي الذي يقوم به فريق المعمل المركزي للقياسات الإشعاعية لقيادة المنظومة الخاصة بالكشف الإشعاعى على جميع الواردات لمصر وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجميع أجهزة الدولة .

و هنأ الحاج العاملين بالمعمل المركزي بمناسبة إستلامهم شهادة الايزو 17025:2017 كأول معمل معتمد في مجال القياسات الإشعاعية في مصر والشرق الأوسط، كما أثنى على مجهود جميع العاملين بالمنظومة والذين يعملون على مدار الساعة ويقومون بتغطية جميع الموانيء المصرية ، وفي نهاية اللقاء قام بتكريم مجموعة من العاملين بمنظومة الكشف الإشعاعي .

و حضر الاحتفالية اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، اللواء محمود معين رئيس هيئة موانيء قناة السويس، و الربان علي عاصم رئيس الإدارة المركزية لميناء شرق بورسعيد، و المهندس هاني الدسوقي رئيس المجلس الأعلى للإعتماد ( إيجاك)، و الدكتور طارق العربي رئيس جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة.

وأكد الدكتور محمد عبد المحسن رئيس الكشف الإشعاعي بهيئة الطاقة الذرية بأن فريق العمل بالمعمل المركزي للقياسات الإشعاعية يقوم بتنفيذ دوراً هاماً للسيطرة ومنع دخول أية واردات لمصر تحوي أية ملوثات إشعاعية أو تزيد فيها نسبة الإشعاع عن النسب المسموح بها دولياً وذلك لحماية البيئة والمجتمع المصري.

اوضح عبد المحسن بأن المعمل يطبق أفضل طرق القياس وأعلى معايير الجودة مستعيناً بفريق عمل من الخبراء العلميين والفنيين المدربين من الهيئة وذلك مع تطبيق أفضل معايير الجودة العالمية في مجال القياسات الاشعاعية، وهذا سبب حصول المعمل المركزى للقياسات الاشعاعية على شهادة الايزو 17025:2017 في مجال القياسات الاشعاعية حيث يعد المعمل الوحيد المعتمد في مصر ودول الشرق الأوسط.