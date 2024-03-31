شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفة امتحان العلوم للمرحلة الإعدادية ترم ثان وتوزيع الدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مواصفات امتحان مادة العلوم للفصل الدراسي الثاني للمرحلة الإعدادية للصفوف الثلاثة، وتوزيع الدرجات والدرجة الكلية، والضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة العلوم كالتالى:

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف الفصل الدراسي الثاني.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها .

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب .

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية « المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - تاريخ الامتحان»

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها ؛ حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين الأخطاء اللغوية السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة الحد مواصفات من والطباعة.

وأشار المركز القومى للامتحانات إلى أن ، مواصفة امتحان مادة العلوم وعدد أسئلة الورقة الامتحانية لكل من :-

- الصفين الأول والثاني الإعدادي: 4 أسئلة اجبارية لكل سؤال 16 درجة .

- الصف الثالث الإعدادي ( التاسع ): 4 أسئلة اجبارية لكل سؤال 5 درجات .

- الدرجة الكلية لامتحاني الفصل الدراسي الثاني، والدور الثاني :

- الصفين الأول والثاني الإعدادي : 64 درجة للامتحان التحريري، 16 درجة للامتحان العملي (خمس الدرجة ) ، ويخصص 20 درجة أعمال سنة ، تقسم كما يلي « 5 درجات مواظبة ، 5 درجات سلوك ، 10 درجات اختبارات الشهور )، فتصبح درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني 100درجة .

- الصف الثالث الإعدادي : 20 درجة .

- الدور الثاني : للصفوف الثلاثة ( الأول ، الثاني ، والثالث ( الإعدادي 40 درجة.

- أن تتضمن جزئيات السؤال الواحد أكثر من وحدة من وحدات المقرر الدراسي لكل من الصفوف الدراسية الثلاثة.

- أن تشمل أسئلة الورقة الامتحانية نواتج التعلم المعتمدة من مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية ، والمتضمنة بوحدات المقررات الدراسية - الفصل الدراسي الثاني.

- زمن الإجابة على الورقة الامتحانية : ساعتان شاملة وقت المراجعة.

- أن يكون للسؤال الواحد إجابة واحدة محددة وصحيحة مع البعد عن الاحتمالات.

- أنواع الأسئلة بالورقة الامتحانية :-

- الأسئلة الموضوعية وتشمل «الاختيار من متعدد ، الصواب والخطأ ، المزاوجة ، الإكمال المقيد متعدد ، الصواب و، المصطلح العلمي ، إعادة الترتيب ، صوب ما تحته خط ، استخرج الكلمة المختلفة ، لمن تنسب الأعمال ، حدد من المسئول عن.

- الأسئلة المقالية ذات الإجابة القصيرة وتشمل الشرح ، التفسير ، التوضيح ، المقارنة ، ماذا يحدث لو، اذكر السبب ، ما وظيفة ، ما أهمية.

- لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان مزيد من المعرفة .