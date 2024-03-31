شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تقيّم طلبة الثانوى العام على التابلت بامتحان مارس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المدارس تقييمات شهر مارس لصفوف النقل إلكترونيا على التابلت، حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعقد تقييمات شهر مارس للطلاب على التابلت، فى إطار الاستعداد لامتحان نهاية العام الذى يعقد إلكترونيا فى شهر مايو المقبل.



وأكد طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام سهولة الامتحانات الإلكترونية، موضحين أنها بسيطة وفى منهج شهر مارس وتراعى مستويات الطلبة، وتعتمد على اختيار الإجابات الصحيحة.



وكانت المدارس، وجهت أولياء أمور طلاب النقل بضرورة حضور ابنائهم الطلبة إلى المدارس لأداء امتحانات شهر مارس، حيث حذرت المدارس من غياب التلاميذ عن تقييمات شهر مارس والتى انطلقت خلال الأسبوع الجاري حسب جداول الامتحانات التى اتاحتها المدارس، مشددة على أن من يتغيب عن التقييما يتحمل مسئولية نفسه وسوف يحرم من درجة الامتحان والتى تضاف إلى مجموع درجات الطالب بنهاية العام الدراسى.



وطالبت المدارس بضرورة الالتزام بالحضور لأداء الامتحانات فى مواعيدها لانه لا يوجد إعادة للتقييمات .



تقييمات شهر مارس للطلاب على التابلت



تقييمات شهر مارس إلكترونيا