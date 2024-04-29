"زراعة الشيوخ" توافق على إنشاء إدارة زراعية جديدة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو فهمى، بشأن إنشاء إدارة زراعية بمدينة بشبيش بالغربية تسهيلا على المواطنين ببشبيش والبلاد المجاورة وللصالح العام.

وقال النائب عمرو فهمى، في اقتراحه، أن هناك قرار صادر بشأن تحويل قرية بشبيش إلى مدينة لتصبح المدينة التاسعة بمحافظة الغربية.

وأشار إلى أن قرية بشبيش من حيث المساحة تبلغ حوالى أكثر من ۱۷ ألف فدان وتعد من أكبر القرى على مستوى الجمهورية، وهذه المساحة يسكنها من أهلها قرابة ( ٢٥٠ ) ألف نسمه ومن التوابع قرابة ۳۰۰ ألف نسمه وهى على حدود محافظتين الدقهلية وكفر الشيخ، مشيرًا إلى أن مركز ومدينة المحلة الكبرى لا يوجد به سوى إدارة واحدة تصعب عليها خدمة جميع المناطق والمنطقة في احتياج شديد وملح لإنشاء أكثر من إدارة.

أيده في الاقتراح، المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، مؤكدًا أنه طلب مشروع في ظل المساحة الكبيرة للمدينة التي تصل إلى ١٧ ألف فدان، مضيفًا أن الطلب يخدم المزارعين ويحقق الصالح العالم، بالتيسير علي المزارعين في الحصول علي الخدمات الزراعية، وهو النهج الذي تتبعه دائما لجنة الزراعة بدعم المزارعين وتذليل أى معوقات أمامهم، بهدف التوسع في الإنتاج الزراعي.

بدوره أكد الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، موافقة الوزارة على إنشاء الإدارة، كمطلب مشروع في ظل وجود مساحة ١٧ ألف فدان، بمدينة بشبيش.

وقال إن الوزارة ستتولى التنسيق الإدارى ونقل الموظفين وتوفير مستلزمات الإنتاج وتقديم الدعم الكامل للمزارعين من تقاوي وأسمدة وغيره.

أيده الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، موضحًا ضرورة الفصل بين إدارة المحلة وبشبيش، نظرًا لكبر المساحة الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك ميزة وهي أن المكان جاهز للإدارة الجديدة.

وأضاف، أن الأمر معروض على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

من جانبه قال المستشار على محمد ميدان، المستشار القانوني لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز لا يمانع في تليية أى طلبات إنشاء إدارات جديدة، مشيرا إلي أن هناك عدد من الخطوات والاشتراطات اللازم استيفائها، حتى تصدر موافقة الجهاز على إنشاء الإدارة الجديدة، مشيرًا إلى أن من بين المستندات المطلوب استيفائها نص قرار تحويل قرية بشبيش إلى مدينة، ثم يتم دراسة الاحتياجات لإنشاء الإدارة، وفقا للمكان.

وتابع، بعد استيفاء الخطوات والإجراءات، تصدر موافقة الجهاز.

وبدوره، أوضح الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أن بالفعل هناك قرار صادر بتحويل قرية بشبيش إلي مدينة، وأنه جاري استيفاء ما طلبه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وثمن النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والرى، حالة التوافق بين الجهات الحكومية المعنية، علي أهمية الاقتراح، والدور الذى بذله النائب مقدم الاقتراح في ذلك الملف.

وأعلن النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، تأييده للاقتراح المقدم من النائب وما شهده الاجتماع من توافق حكومى مع اللجنة حول أهمية إنشاء الإدارة.

وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع، بالموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو فهمى، نظرا لاحتياج مدينة بشبيش لإدارة زراعية وتعاونية، علي أن يتم السير فى الإجراءات خلال الأيام المقبلة.