إعلام: الحوثيون يصدرون بيانا ردا على واشنطن و11 دولة بشأن عملياتها في البحر الأحمر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" في صنعاء، ضيف الله الشامي، إنه يدين ما صدر من بيان عن تحالف الـ 12 دولة بزعامة الولايات المتحدة، بشأن منع مرور السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة لإسرائيل عبر البحرين الأحمر والعربي.

ووصف الشامي بيان التحالف: "سقوط أخلاقي ومحاولة بائسة "للتغطية على جرائم" إسرائيل، ويؤكد في ذات الوقت حقيقة دعم ومساندة واشنطن، وبعض دول العالم التي تتناسق معها، لإسرائيل في ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة والأراضي الفلسطينية".

وأشار الشامي إلى أن هذا التحالف يأتي "لحماية السفن الإسرائيلية وليس كما تدعيه واشنطن والدول الغربية لحماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب"، مؤكدا أن "الملاحة في البحر الأحمر آمنة، وأنه لا يتم استهداف أي سفن باستثناء السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ في الأراضي المحتلة".

وجاء البيان ردا على بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا وسنغافورة والمملكة المتحدة، تضمن تحذيرا لـ"أنصار الله" على خلفية هجماتهم في البحر الأحمر.

وطالب البيان المشترك أنصار الله "الكف الفوري عن هذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن المحتجزة بأطقمها بشكل غير قانوني"، محملا إياها "مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة".