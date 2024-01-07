الخليج اليوم .. قبل كأس آسيا.. منتخب السعودية يتلقى ضربة موجعة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكدت تقارير صحفية سعودية صعوبة لحاق أيمن يحيى جناح النصر بمباريات السعودية في كأس أمم آسيا 2023، بعد تعرضه لإصابة خلال مباراته الودية أمام لبنان (1-0) يوم الخميس الماضي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم السبت أن أيمن يحيى يعاني من تمزق في أربطة الكاحل، ويحتاج لفترة علاج، لن يسعفه الوقت لإتمامها قبل كأس آسيا لكرة القدم، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في قطر.

وكان الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، اختار أيمن يحيى في القائمة النهائية للبطولة، المؤلفة من 26 لاعبا، والتي تخوض معسكرا في الدوحة استعدادا لبطولة القارة الصفراء.

وفي حال تأكُّد استبعاد أيمن يحى، سيضطر مانشيني لضم لاعب آخرَ بدلا منه قبل رفع القائمة إلى الجهات المنظمة.

وكان المدرب الإيطالي قد استدعى يوم أمس الجمعة، 3 لاعبين لمعسكر الدوحة، هم محمد البريك، وريان حامد، وطلال حاجي.

ولكن حسب "الرياضية"، فإنه لم يتضح ما إذا كان مانشيني سيضم أحد الثلاثي بدلا من يحيى حال استبعاده، أم سيعوّضه بلاعب في نفس مركزه.

يذكر أن المنتخب السعودي سيلعب في المجموعة السادسة (F) ضمن نهائيات بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم "قطر 2023"، إلى جانب منتخبات تايلاند، قرغيزستان، وسلطنة عمان.

المصدر: وسائل إعلام