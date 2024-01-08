شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر طبية بغزة: استشهاد 73 فلسطينيا غالبيتهم نساء وأطفال جراء القصف الإسرائيلي المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر طبية في قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، إن القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ94 أدى لاستشهاد 73 فلسطينيًا على الأقل، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفادت المصادر، بارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على المنازل في مدينة "دير البلح" وسط قطاع غزة إلى 18 شهيدًا بينهم أطفال ونساء وعشرات الجرحى، تزامنا مع تواصل القصف الإسرائيلي العنيف في مخيم المغازي وبلدة الزوايدة.

واستُشهد شخص وأصيب آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي على منازل شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استهدف محيط برج الفرا، واستُشهد 8 أشخاص في قصف مدفعي استهدف منازل في حي المنارة جنوب شرقي خان يونس.

وأطلقت طائرة مسيرة لجيش الاحتلال النار تجاه ساحة مستشفى غزة الأوروبي جنوب شرق خان يونس، كما قصفت طائرات الاحتلال مباني كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال تحاصر 5 أطفال أشقاء من عائلة الأسطل أصغرهم "تالا" (عام واحد) في مدرسة كمال ناصر بخان يونس بعد استشهاد والدتهم برصاصة من قناص إسرائيلي.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 22.835 شهيد، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.