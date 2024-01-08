شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالى يتوجه إلى إريتريا فى زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإريترية "أسمرة"، فى زيارة رسمية.

وكان الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، أكد أن الاتفاقية التى أبرمتها إثيوبيا مع إدارة أرض الصومال، تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ولا يمكن تنفيذها بأى حال من الأحوال.

وقال الرئيس الصومالي في خطاب موجه للشعب أمام غرفتي البرلمان حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، "إن البلدين الصومال وإثيوبيا جاران منذ عدة قرون، ولكن التاريخ بينهما اتسم بالصراع والحرب"، مشيرا إلى أن الجمهورية الثالثة الصومالية اتخذت اتجاه السلام والوئام مع دول الجوار، ولم تقم بتقسيم وإثارة البلبلة في إثيوبيا.

وأكد الرئيس الصومالي أن هذه الخطوة التي اتخذتها إثيوبيا ربما ستعزز من تأثير الأفكار المتطرفة وتجرها للاستغلال بشكل خاطئ، داعيا الشعب الصومالي إلى الاتحاد معًا للدفاع عن الوحدة الإقليمية للبلاد، والسيادة الوطنية.

وأصدر مجلس الوزراء الصومالي، بيانا ألغى من خلاله، توقيع مذكرة التفاهم المزعومة بين دولة إثيوبيا، وإدارة أرض الصومال بشأن استخدام منفذ بحري، حيث وصفها بغير المشروعة.