شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يكثف غاراته على غزة لليوم الـ 94 من العدوان على القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الطيران الإسرائيلى، اليوم الاثنين، غاراته المُكثفة على مناطق متفرقة فى قطاع غزة، ومع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 94، جددت مدفعية الاحتلال قصفها للمربعات السكنية خاصة فى مُحافظتى رفح وخان يونس الجنوبيتين، وخلف القصف والغارات عشرات الشهداء ومئات الإصابات.

من جانبها، واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية المُقتحمة، عبر استهداف آليات الاحتلال المتوغلة برا في القطاع، وإطلاق رشقات صاروخية تستهدف مُستوطنات "غلاف غزة" والبلدات الإسرائيلية بالجنوب. وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 22 ألفا و835، والمُصابين إلى 58 ألفا و416 منذ بدء الحرب، حسب أحدث بيانات رسمية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس.

وفى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 28 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال 12 شخصًا من محافظة "نابلس"، و5 من محافظة "قلقيلية" الواقعتين شمال الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال 11 شخصًا من محافظة "بيت لحم" الواقعة جنوب الضفة إلى الجنوب من مدينة القدس المُحتلة.

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