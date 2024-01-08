شكرا لقرائتكم خبر عن صافرات الإنذار تدوى فى شمال إسرائيل بعد اغتيال قيادى بارز فى حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوت صفارات الإنذار فى العديد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية، بعد ظهر اليوم الاثنين، مُحذرة من قدوم طائرة معادية وذلك بعد وقت قليل من اغتيال وسام الطويل القيادى البارز فى "كتيبة الرضوان" التابعة لحزب الله فى قصف إسرائيلى جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن صفارات الإنذار انطلقت في بيت هليل، وكفار جلعاد، وكفار يوفال، والمطلة، والمنارة، ومعيان باروخ، ومرجليوت، ومسجاف عام، وكريات شمونة، وتل حاى.

وقالت تقارير إخبارية إن القيادي العسكري البارز في حزب الله وسام الطويل تم اغتياله في قصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان، في وقت يثير التصعيد عند الحدود الخشية من توسع نطاق الحرب في غزة.

ونعى حزب الله اللبناني أحد أبرز مسئوليه العسكريين في الجنوب اللبناني وسام الطويل المعروف باسم جواد، وذلك بعد استهداف سيارته بصاروخ من مسيرة إسرائيلية أثناء سيره في مسقط رأسه بلدة خربة سلم بمنطقة بنت جبيل في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.