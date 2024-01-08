شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسير قافلة مساعدات إغاثية مكونة من 46 شاحنة إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الاثنين، قافلة مساعدات إغاثية مكونة من 46 شاحنة إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبوسالم وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية.

وحملت القافلة على متنها الأدوية والمواد الغذائية والإغاثية وضمن الاحتياجات الواردة من قطاع غزة ليتم توزيعها من خلال الجهات المعنية في غزة. وأشارت الهيئة - في بيان - إلى أن القافلة سُيّرت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

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