شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تحذيرية تشير إلى احتمالية إصابتك بحصوات الكلى.. نصائح للتخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصوات الكلى هى رواسب معدنية مؤلمة نسبيا، ثم مرة أخرى، قبل أن تتضاعف معاناتك، يمكن أن تمر الحصوات الصغيرة عبر المسالك البولية، لكن قد تحتاج إلى إجراء عملية جراحية للحصوات الأكبر حجمًا.

أعراض حصوات الكلى يجب ألا تتجاهلها أبدًا

كيف تعرف إذا كانت لديك حصوات داخل كليتيك؟ فيما يلي علامات تحذيرية قد تشير إلى بداية هذه الحالة وفقا لموقع " healthsite":

الشعور بألم أسفل ظهرك، خاصة على الجانبين، ويمتد هذا الألم في بعض الأحيان إلى منطقة البطن والفخذ، مما يزيد من الإزعاج ويسبب الكثير من الألم .

الرغبة في استخدام الحمام بشكل متكرر ولكن بالكاد تجد قطرات .

حرقان في البول.

البول ذو الرائحة الكريهة، والذي يمكن أن يكون مؤشرًا آخر على وجود عدوى بولية .

كيفية علاج حصوات الكلى؟

هناك العديد من خيارات العلاج للتخلص من حصوات الكلى، ومع ذلك، فإنها تعتمد على مرحلة حالتك، فيما يلي أفضل 3 خيارات علاجية لجميع أنواع حصوات الكلى:

إذا كانت الحصوة أصغر حجمًا، فقد يقترح طبيبك ترك الطبيعة تأخذ مجراها، من الضروري في مثل هذه السيناريوهات زيادة استهلاكك للمياه، مما يساعد المسالك البولية عن طريق شرب الماء، اشرب 3-4 لترات يوميًا لطرد الحصوات الصغيرة.

الخيار الثاني هو تناول مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية؛ يمكنهم أيضًا توفير راحة كبيرة، مما يزيل الانزعاج، تعتبر بعض التعديلات الغذائية مهمة أيضًا لمنع تكون الحصوات في المستقبل، وتحولك إلى شخص يعرف بشكل أفضل ما يجب أن تأكله وما لا يجب أن تأكله.

إذا كانت الحصوة أكثر عنادًا ولا تزول بفعل طبيعي، أو إذا كانت الحصوة أكبر حجمًا، فإن الطريقة الثالثة هي أن يمضي طبيبك قدمًا في الإجراءات الجراحية وخيارات العلاج المختلفة.

تشكل حصوات الكلى تحديًا كبيرًا، لكن التشخيص المبكر والعلاج الفوري يمكن أن ينقذك لذا، إذا كنت تشك في وجود حصوة في كليتك أو المسالك البولية، فلا تتردد في الاتصال بطبيبك.