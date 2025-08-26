أطعمة تقوي ذاكرة الأطفال للعام الدراسي الجديد 

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 07:02 صباحاً - هل ترغبين في أن يتفوق طفلك دراسياً؟ انتبهي جيداً لنظامه الغذائي. قد تساعد بعض الأطعمة المُغذية للدماغ على تعزيز نمو دماغ الطفل، بالإضافة إلى تحسين وظائف الدماغ والذاكرة والتركيز، حيث يُعتبر المخ عضواً جائعاً للغاية، وهو أول أعضاء الجسم الذي يمتص العناصر الغذائية من الطعام الذي نتناوله، كما يوضح أطباء التغذية والأعصاب، في هذا الموضوع.

إذا أعطيت الجسم طعاماً غير صحي؛ فإن الدماغ بالتأكيد سوف يعاني، حيث تحتاج أجسام الأطفال في أثناء النمو إلى العديد من أنواع العناصر الغذائية، ولكن هذه الأطعمة العشرة المفيدة سوف تساعد الأطفال على تحقيق أقصى استفادة من المدرسة.

لتقوية الذاكرة: سمك السلمون

تُعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون مصدراً ممتازاً لأحماض أوميجا 3 الدهنية DHA وEPA، وكلاهما ضروري لنمو الدماغ عند الأطفال ووظيفته، وقد أظهرت الأبحاث الحديثة أيضاً أن الأشخاص الذين يحصلون على المزيد من هذه الأحماض الدهنية في نظامهم الغذائي يتمتعون بعقول أكثر حدة ويحققون أداءً أفضل في اختبارات المهارات العقلية.

وعلى الرغم من أن التونة مصدرٌ لأحماض أوميغا 3 الدهنية؛ فإنها ليست غنيةً بها كالسلمون، فالتونة مصدرٌ جيدٌ للبروتين الخالي من الدهون، ولكن نظراً لقلة دهونها؛ فهي ليست غنيةً بأحماض أوميغا 3 الدهنية كالسلمون المعلب. كما تحتوي تونة ألباكور "البيضاء" على نسبة زئبق أعلى من التونة الخفيفة المعلبة؛ لذا ينصح الاختصاصيون بتناول ما لا يزيد على 173 غراماً من تونة ألباكور أسبوعياً.

كيف أقدم سمك السلمون لطفلي؟

بدلاً من شطائر التونة، حضِّري سلطة سمك السلمون للشطائر -سمك سلمون معلب ممزوج بالمايونيز قليل الدسم أو الزبادي العادي خالي الدسم، والزبيب، والكرفس المفروم، والجزر "مع قليل من خردل ديجون إذا كان طفلك يحبه". قدميه على خبز أسمر كامل الحبة، وهو أيضاً غذاء للدماغ.

فكرة حساء سلمون: أضيفي سمك السلمون المعلب إلى حساء البروكلي الكريمي، بالإضافة إلى البروكلي للأطفال سواء كان المفروم المجمد، لمزيد من التغذية وقوام ناعم. يقول جيانكولي إن الشوربات المعلبة تجعل هذه الوجبة سهلة، وهي عادةً منخفضة الدهون والسعرات الحرارية. ابحثي عن الشوربات المعلبة العضوية في قسم الأطعمة الصحية.

حضِّري فطائر السلمون: باستخدام 14 أونصة من السلمون المعلب، 1 رطل من السبانخ المجمدة والمفرومة "مذابة ومصفاة"، نصف بصلة مفرومة ناعماً، فصين من الثوم "مهروسين"، نصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل حسب الرغبة. امزجي شرائح الفطائر بملعقة مسطحة. اطبخيها على نار متوسطة. قدميها مع أرز بني "سريع التحضير أو مجمد".

لتقوية الذاكرة: البيض

يشتهر البيض بأنه مصدر رائع للبروتين -ولكن صفار البيض يحتوي أيضاً على مادة الكولين، التي تساعد على تطوير الذاكرة عند الأطفال.

كيف أقدم البيض لطفلي؟

أرسلي طفلك إلى المدرسة مع بوريتو بيض جاهز للإفطار . جربي تناول البيض المخفوق والخبز المحمص على العشاء ليلة واحدة في الأسبوع. حضِّري ماك مافن البيض بنفسك في المنزل: ضعي بيضة مقلية فوق كعكة إنجليزية محمصة، ثم ضعي فوقها شريحة من الجبن قليل الدسم.

لتقوية الذاكرة: زبدة الفول السوداني

الفول السوداني وزبدة الفول السوداني للأطفال مصدر جيد لفيتامين E، وهو مضاد للأكسدة قوي يحمي الأغشية العصبية -بالإضافة إلى الثيامين لمساعدة الدماغ والجهاز العصبي على استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة.

كيف أقدم زبدة الفول السوداني لطفلي؟

لإضفاء لمسة مميزة على طبقك المفضل، حضِّري شطيرة زبدة الفول السوداني والموز، أو اغمسي شرائح التفاح في زبدة الفول السوداني، أو زيني سلطة طفلك المفضلة بحفنة من الفول السوداني.

لتقوية الذاكرة: الحبوب الكاملة

يحتاج الدماغ إلى إمداد مستمر من الجلوكوز، والحبوب الكاملة تُوفر ذلك بكميات كبيرة. تُساعد الألياف على تنظيم إطلاق الجلوكوز في الجسم، حيث تحتوي الحبوب الكاملة أيضاً على فيتامينات ب، التي تُغذي الجهاز العصبي لدى الطفل السليم.

كيف أقدم الحبوب الكاملة لطفلي؟

قدمي لطفلك المزيد من الحبوب الكاملة: من السهل العثور على المزيد من حبوب الإفطار الكاملة للأطفال هذه الأيام "تأكدي من أن الحبوب الكاملة هي أول مكون في القائمة"، ولكن فكري أيضاً خارج الصندوق -جربي كسكس القمح الكامل على العشاء مع التوت البري، أو الفشار قليل الدسم كوجبة خفيفة ممتعة، لإضافة خبز الحبوب الكاملة؛ فهو أساسي للسندويشات. واستخدمي التورتيلا والبطاطس المقلية المصنوعة من الحبوب الكاملة لتحضير الكيساديلا واللفائف والوجبات الخفيفة.

لتقوية الذاكرة: دقيق الشوفان

يُعَدُّ الشوفان من أكثر أنواع الحبوب الساخنة شيوعاً لدى الأطفال، وهو "حبوب مغذية جداً للدماغ"، حيث يوفر الشوفان طاقة أو وقوداً ممتازاً للدماغ، ويحتاجه الأطفال في الصباح الباكر.

بفضل غناه بالألياف؛ يُغذي الشوفان دماغ الطفل طوال فترة الصباح في المدرسة. كما يُعَدُّ مصدراً جيداً لفيتامين هـ، وفيتامينات ب، والبوتاسيوم، والزنك للأطفال؛ ما يُمكن أجسامنا وأدمغتنا من العمل بكامل طاقتها.

كيف أقدم الشوفان لطفلي؟

قدمي لطفلك دقيق الشوفان الساخن مع أي شيء تقريباً -صلصة التفاح والقرفة، والفواكه المجففة وحليب الصويا، واللوز المقطع وقليل من العسل، والموز الطازج وقليل من جوزة الطيب مع الحليب خالي الدسم للأطفال.

أو أضيفي حفنة من الشوفان الجاف إلى عصير سموثي لجعله كثيفاً، أو أضيفيه إلى وصفة الفطائر أو الكعك أو الوافل أو الجرانولا.

أو حضِّري كوباً من زبدة الفول السوداني، نصف كوب من العسل، كوب من الشوفان الجاف، نصف كوب من مسحوق الحليب المجفف. امزجي المكونات بيديك، ثم ضعي ملعقة كبيرة بين شريحتي تفاح أو إجاص لشطيرة مُمتعة ومُختلفة!

لتقوية الذاكرة: التوت

الفراولة، الكرز، التوت الأزرق، والتوت الأسود. وبشكل عام، كلما كان اللون أكثر كثافة؛ زادت القيمة الغذائية في التوت. يتميز التوت بمستويات عالية من مضادات الأكسدة، وخاصةً فيتامين ج، الذي قد يساعد في الوقاية من السرطان .

أظهرت الدراسات تحسناً في الذاكرة مع مستخلصات التوت الأزرق والفراولة للأطفال. وتبين أن تناول التوت الأصلي للحصول على قيمة غذائية أعلى. كما أن بذور التوت مصدر جيد لأحماض أوميغا 3 الدهنية

كيف أقدم التوت لطفلي؟

أضيفي التوت إلى الخضروات التي قد تحتاجين إلى نكهة مُحسنة، مثل شرائح الكرز الحلو مع البروكلي أو الفراولة مع الفاصوليا الخضراء. وأضيفي التوت إلى السلطة الخضراء، أو أضيفيه المفروم منه إلى برطمان صلصة السالسا لنكهة رائعة.

كما يمكنك إضافة التوت إلى الزبادي، أو حبوب الإفطار الساخنة أو الباردة، أو الصلصات. ولتحضير حلوى خفيفة للأطفال؛ يُنصح بتزيين كومة من التوت بكريمة مخفوقة خالية من الدسم، كما يقترح كريجر.

لتقوية الذاكرة: الفاصوليا

تُعَدُّ الفاصولياء مميزةً لاحتوائها على الطاقة من البروتين والكربوهيدرات المعقدة والألياف للأطفال، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والمعادن. "إنها غذاءٌ ممتازٌ للعقل؛ إذ تُحافظ على طاقة الطفل ومستوى تفكيره في أعلى مستوياته طوال فترة ما بعد الظهر، إذا استمتع بتناولها مع الغداء".

كما تحتوي الفاصولياء الحمراء والفاصولياء المنقطة على أحماض أوميغا 3 الدهنية أكثر من أنواع البقوليات الأخرى، وخاصة حمض ألفا لينوليك، وهو نوع آخر من أحماض أوميغا 3 المهمة لنمو الدماغ ووظيفته.

كيف أقدم الفاصولياء لطفلي؟

انثري الفاصوليا على السلطة وزينيها بالصلصة، أو اهرسي الفاصوليا النباتية، وافرديها على خبز التورتيلا. اهرسي أو املئي خبز البيتا بالفاصوليا، وأضيفي إليها الخس المبشور والجبن قليل الدسم. أضيفي الفاصوليا إلى صلصة السباغيتي والصلصة. يحب الأطفال الفاصوليا المهروسة مع صلصة التفاح!

لتقوية الذاكرة: الخضروات الملونة

إن الطماطم والبطاطا الحلوة والقرع والجزر والسبانخ -وهي خضروات ذات ألوان غنية وعميقة- من أفضل مصادر مضادات الأكسدة التي تحافظ على خلايا المخ قوية وصحية.

كيف أقدم الخضروات لطفلي؟

جرِّبي البطاطا الحلوة للأطفال بعد قليها بالقلاية الهوائية، قطعيها إلى شرائح أو أصابع. رشيها برذاذ زيت نباتي للطهي، ثم اخبزيها في الفرن "200 درجة 20 دقيقة أو حتى تبدئي بالتحمير".

حضِّري مافن اليقطين، امزجي علبة يقطين "15 أونصة" مع علبة من خليط الكيك أو المافن المفضل لديكِ. اخلطي المكونين معاً واتبعي التعليمات.

الجزر الصغير والطماطم الصغيرة تُناسب تماماً أكياس الغداء. يُحب الأطفال سلطات السبانخ الغنية بالعناصر الغذائية، مثل الفراولة واليوسفي وشرائح اللوز. إو يمكنك إضافة جميع أنواع الخضروات المقطعة إلى صلصة السباغيتي والشوربات واليخنات.

لتقوية الذاكرة: الحليب والزبادي

منتجات الألبان غنية بالبروتين وفيتامينات ب، وهي ضرورية لنمو أنسجة الدماغ والناقلات العصبية والإنزيمات. يوفر الحليب والزبادي أيضاً كمية أكبر من البروتين والكربوهيدرات، وهي المصدر المفضل للطاقة للدماغ، حيث تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الأطفال والمراهقين يحتاجون إلى جرعة أكبر بعشر مرات من الجرعة الموصى بها من فيتامين د -وهو الفيتامين الذي يفيد الجهاز العصبي العضلي ودورة حياة الخلايا البشرية بشكل عام.

كيف أقدم منتجات الألبان لطفلي؟

يُعَدُّ الحليب قليل الدسم بدلاً من الحبوب، والعصائر المُدعمة بالكالسيوم وفيتامين د من الطرق السهلة للحصول على هذه العناصر الغذائية الأساسية. أصابع الجبن تُعَدُّ وجبات خفيفة رائعة.

بارفيه الزبادي قليل الدسم ممتع أيضاً. في كوب طويل، ضعي طبقات من الزبادي مع التوت "طازج، أو مجمد، أو مجفف" والمكسرات المفرومة "لوز أو جوز".

لتقوية الذاكرة: لحم البقر الخالي من الدهون "أو بديل اللحوم"

الحديد معدن أساسي يُساعد الأطفال على الحفاظ على نشاطهم وتركيزهم في المدرسة. يُعَدُّ لحم البقر الخالي من الدهون من أفضل مصادر الحديد امتصاصاً. في الواقع، أظهرت الدراسات أن تناول أونصة واحدة فقط يومياً يُساعد الجسم على امتصاص الحديد من مصادر أخرى. كما يحتوي لحم البقر على الزنك، الذي يُساعد على تقوية الذاكرة.

للنباتيين، يُعَدُّ برجر الفاصوليا السوداء والصويا خياراً ممتازاً غنياً بالحديد، وهو خالٍ من اللحوم. تُعَدُّ الفاصوليا مصدراً مهماً للحديد غير الهيمي، وهو نوع من الحديد يحتاج إلى فيتامين ج لامتصاصه. تناول الطماطم والفلفل الأحمر الحلو وعصير البرتقال والفراولة وغيرها من الأطعمة الغنية بفيتامين ج مع الفاصوليا؛ للحصول على أقصى قدر من الحديد.

كيف أقدم اللحوم لطفلي؟

على العشاء، اشوِي الكباب مع قطع اللحم والخضروات، أو قلبي قليلاً من اللحم مع خضروات الأطفال المفضلة. اشوِي برجر الفاصوليا السوداء أو برجر الصويا، ثم ضعي فوقه صلصة السالسا أو شريحة طماطم، أو قدمي لطفلك سلطة السبانخ "مع اليوسفي والفراولة للحصول على فيتامين سي".

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.