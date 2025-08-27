أفكار وطرق تزيين لاستقبال البيبي الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 أغسطس 2025 06:59 صباحاً - الأطفال والرضع لا يختلفون عنا كبالغين.. وقد أثبت العلم أن محيطهم لا يؤثر فقط على مزاجهم، بل يؤثر أيضاً على تركيزنا وصحتنا. وتُعزز الإشارات البصرية القوية المُرسَلة إلى الدماغ نموّ الطفل البصري. لذا، إذا كنتِ ترغبين في تعزيز نموّ طفلكِ البصري، فكّري جيداً في اختيار ما يُعلّق على جدران غرفة المولود قبل قدومه؛ واستخدمي ألواناً متباينة بأنماط مُتنوّعة (مثل هذه) لتزيين جميل قبل استقبال البيبي. .

زينة الطفل البحري

زينة الطفل البحري



تُظهر الصورة غرفة أطفال مصممة بأسلوب بحري مبهج؛ حيث يغلب اللون الأزرق بدرجاته على الجدران، ما يمنح إحساساً بالهدوء والانتعاش. يتوسط المشهد سرير أبيض صغير يوحي بالبساطة والنقاء، موضوع أمام جدار مرسوم عليه حوت كبير يبتسم ويطلق الماء من رأسه، وحوت آخر صغير، إضافةً إلى مجموعة من الأسماك الملوّنة التي تسبح حول طوق نجاة أحمر وأبيض موضوع على الأرض. وتنتشر كرات صغيرة بألوان الأزرق والأبيض؛ لتضفي جواً من اللعب والمرح. كما أن أرضية الغرفة من الخشب الفاتح، ما يضيف دفئاً طبيعياً للتصميم. المكان يبدو مثالياً لمولود قادم يستمتع بجو مليء بالخيال والبحر، يمكنكِ اختيار هذه الزينة، لغرفة مولودكِ الصبي، واعلمي أن الأطفال يحبون الحيتان، ويستمتعون برؤية الماء يخرج من ظهورها.

زينة الطفل الكلاسيكي الهادئ

زينة الطفل الكلاسيكي الهادئ



تظهر في الصورة غرفة جلوس مريحة مليئة بأجواء احتفالية بسيطة؛ إذ نرى أريكة مزينة بعدة وسائد ملونة بألوان الأبيض والكحلي والمربعات الكلاسيكية، تعلوها بالونات باللونين الأزرق الفاتح والأزرق الداكن؛ لتضفي لمسة من الفرح. الجدار الأبيض يزينه شريط من الأعلام الورقية المثلثة متعددة الألوان، مما يوحي بأن المكان معدّ لمناسبة مبهجة مثل استقبال مولود. حيث يظهر حذاء طفل صغير على المنضدة الأمامية الصغيرة، النوافذ الكبيرة تسمح بدخول الضوء الطبيعي، وتكشف عن منظر أخضر من الخارج يبعث على الراحة. بجانب الأريكة تتدلى أجراس هوائية معدنية تزيد من الطابع الهادئ للمكان. الجو العام بسيط، دافئ، ويمزج بين الاحتفال والراحة المنزلية للمولود.

درجات سلالم لملابس الطفلة

درجات سلالم لملابس الطفلة



هذه الأم تقف أمام، ديكور تزييني، أبدعته بنفسه، وهي تحمل صور السونار أثناء الحمل، وتكشف أن المولودة بنت من خلال اختيارات الزينة من حولها، ويبدو التزيين بسيطاً للغاية، يعتمد على سلالم خشبية، يمكن الحصول عليها من النجار؛ حيث سيصنعها من بقايا الأخشاب، يمكنك تعليق ملابس المولودة الصغيرة الجميلة، على درجات السلم، وإسنادها على الحائط؛ حيث تعلوها نجوم من ألوان مختلفة، وتوحي هذه الدرجات إلى إمكانية الوصول إلى النجوم، طبعاً هذا التزيين لن يكون مناسباً عندما يبدأ الطفل بالحبو.

إلى جانب درجات السلم يمكنك وضع صورة جميلة لأي حيوان بطريقة طفولية، وقد فضلت الأم في هذه الصورة اختيار الدبدوب، كما يمكنك اقتناء طاولة صغيرة وكرسيين باللون الأبيض؛ حيث نظهر خلفية الكرسي، التي تجسد جناحي فراشة.

لوحة مسرح عرائس الطفل

لوحة مسرح عرائس الطفل



هذه اللوحة يمكن تنفيذها في البيت بكل سهولة، ما عليكِ إلا أن تحضري علبة من الكرتون، قومي باختيار أحد أطرافها، وقصيه على شكل إطار لوحة، وقومي بطلائه باللون الوردي أو الأورق، اصنعي ستارة من قماش المطبخ الزائد لديك، وألصقيه بالإطار الكرتوني من الخلف، وافتحي الستارة بشريطين، كما ترين في الصورة، ثم ارسمي على الكرتون الأبيض غيوماً وقومي بقصها، وتعليقها في حبل، ثم مديه وثبتيه في أعلى الستارة.

ارسمي الحيوان الذي يحلو لكِ على الكرتون، قم قصيه، وعلقيه في العيدان الخشبية للشوي، المتوافرة في مطبخك، وثبتيها في أعلى الإطار من الخلف، واعلمي أن مسرح العرائس للاطفال هذا سيجذب انتباه مولودتك الصغيرة، خصوصاً إذا وضعت مسجلاً لأصوات أطفال يتكلمون، أو أنغام موسيقية.

زينة الهدايا المعلقة

زينة الهدايا المعلقة



هذه الزينة تصلح للصبي والبنت، ولا تحتاجين إلى أوراق مختلفة الألوان والنقشات، وقومي بحشوها بالأوراق، حتى لا تصبح ثقيلة في التعليق على الجدار، واربطيها بشكل عشوائي، يذكرك بأيدي الأطفال التي تعبث بأي لفافة يصادفونها، ثم علقي الهدايا بشرائط تلتف حول خشية معلقة على الجدار، ستلفت هذه الشراشيب انتباه طفلك، كما سيحبها ضيوفك؛ لأنه من الأفضل تعليقها في الممر بعد الباب الخارجي للبيت، والتي تعطي إشارة بصرية مباشرة، تقول: "أنا بانتظار مولود" واحرصي على اختيار الشرائط، التي تبرز لون ورق الهدايا.

زينة أهلاً بالبنات

زينة أهلاً بالبنات



الارتباط بين اللون الوردي والإناث، خاصة من الأطفال لم يأتِ إلا في العصر الحديث؛ إذ يجري تخصيص اللون الأزرق للمواليد الذكور والوردي للإناث، أما في العصور القديمة، فكان الوردي يرتبط بالذكور باعتباره مشتقاً من اللون الأحمر الذي يرمز إلى القوة والإقدام، بينما كان اللون الأزرق الفاتح مرتبطاً بالصفاء والهدوء وبالتالي جرى استخدامه للإناث، وفي دراسة أخرى نشرت في مجلة "علم الأحياء"، ربط العلماء سبب حب النساء للوردي؛ لأنهن عملن كمقدمات رعاية لسنوات طويلة، وراقبن خلال ذلك لون الجسم الذي يكون علامة على بعض الأمراض، وهذا جعلهن يعتدن على هذا اللون وبالتالي أصبحن يتجهن له في الملابس.

لهذه الأسباب ولغيرها، يمكنك اختيار زينة بسيطة توحي بقدوم الفتاة، وهي عبارة عن حذاء قماشي وردي اللون، ثم ضعي الحذاء على سطح وردي باهت، يمكن أن يكون في غرفة الجلوس أو النوم، وضعي بجانب الحذاء وردة جميلة زهرية، وبطاقة يمكنكِ أن تكتبي عليها ما تشائين.

زينة الشموع الدافئة

زينة الشموع الدافئة



تُجسّد زينة المولود الجديد، مشهدًا دافئًا ورقيقًا يغلب عليه الطابع الأنثوي والهادئ، حيث تمتزج درجات الوردي مع الأبيض لتخلق أجواء مفعمة بالنعومة والسكينة. الجدار الخلفي مطلي باللون الوردي الفاتح، ليكون خلفية مثالية لإطار أبيض مزخرف يشبه مدفأة كلاسيكية، تتوزع فوقه شموع بيضاء وزهرية على شكل إبريق معدني يضم باقة من زهور التوليب. بجانبه فانوس معدني أنيق يحمل لمسة رومانسية حالمة.

في داخل فتحة الإطار، وُضعت مجموعة من الشموع بدرجات هادئة من الأصفر، لتوحي بأجواء دافئة في حال إضاءتها. أسفل الإطار تنتشر عناصر تضيف لمسة حميمية: دمية دب وردية صغيرة، سلة مزينة بالورود والريش، إضافة إلى بطانيات مطوية بألوان الباستيل الوردي والأزرق الفاتح. على جانبي المشهد، هناك صناديق هدايا وردية صغيرة مربوطة بشرائط أنيقة، ما يضيف إحساسًا بالاحتفال أو مناسبة خاصة، ربما يوم ميلاد أو استقبال مولود جديد.

إلى اليسار، باقة زهور كبيرة من الورود والبيوني باللونين الأبيض والوردي تزين المكان وتزيده حيوية. وعلى اليمين، سلم خشبي مطلي بالوردي يقف وكأنه عنصر ديكوري يعزز الطابع العصري للمشهد. هذه الصورة تعكس مزيجًا بين البساطة والأناقة، وتجسد أجواء حميمية مثالية للتصوير أو لتزيين ركن من أركان المنزل.

قطع زينة يمكنكِ شراؤها

بسكويت بيبي



بسكويت بيبي: حيث يمكنك اقتناء أحرف كبيرة من البسكويت المزين بالكريمة، حسب نوع المولود، وتشكيل كلمة بيبي أو حتى اسمه من هذه الأحرف.

الجوارب الورقية: يمكنك شراء قطع من الكرتون المقوى، وقصها على شكل جوارب، وتعليقها بملقط على حبل على أحد جدران الغرفة، وكأنه منشر للغسيل.

زجاجات الحليب بالكاندي



زجاجات الحليب بالكاندي: يمكنك شراء هياكل لزجاجات رضاعة خفيفة، وملؤها بحبوب كاندي صغيرة الحجم، وتوزيعها بمناسبة قدوم البيبي الجديد. كما يمكنك اختيار لونها حسب نوع المولود.

بالون دائري ملون: يزين مدخل الغرفة، وقد كتب عليه عبارة تشير إلى أن المولود أنثى أم ذكر، وهو من الأشياء، التي يمكنك الاحتفاظ بها في الغرفة لفترة طويلة.

عربة الكروشيه: وهي عربات بحجم كف اليدن محبوكة من الكروشيه، تأتي بشرائط زرقاء أو وردية، حسب نوع المولود، يمكن أن تضع الأم بها حبات الحلوى لضيوفها، أثناء مباركتهم في قدوم المولود الجديد.

بطاقات تهنئة المولود



بطاقات تهنئة المولود: هي بطاقات باللونين الزهري والازرق، تأتي بداخلها مجسمات كرتونية عن حاجيات المولود، مثل المصاصة والرضاعة، والأفرول الصغير وبصمة قدم المولود. يمكن إرسالها للمدعوين، أو إرفاقها بهدية البيبي الجديد.

أفضل الألوان لتزيين غرفة طفلك

أفضل الألوان لتزيين غرفة طفلك



أكد الأطباء والأبحاث أن الطفل حديث الولادة يرى في الأشهر القليلة الأولى من حياة المولود بشكل أساسي بدرجات اللون الأسود والرمادي والأبيض.

ولهذا السبب، فإن الألوان الأحادية (درجات مختلفة من لون واحد)، أو نظام الألوان الداكن المليء بالأنماط والأشكال المتناقضة، يوفر للطفل حديث الولادة أفضل شكل من أشكال التحفيز البصري، دون إغراقهم بأجواء "السيرك".

حيث يُمكن لدرجات لون واحد، على سبيل المثال (الأسود-الرمادي-الأبيض)، المُستخدمة في غرف الأطفال بأشكال وأنماط مُختلفة، أن تُرسل أقوى الإشارات البصرية إلى دماغ الطفل دون تحفيز مُفرط. الإشارات الأقوى، تعني نمواً دماغياً أكبر وتطوراً بصرياً أسرع!

ونتيجة لذلك، فإن إنشاء غرفة أطفال أحادية اللون خلال الأشهر القليلة الأولى من حياة الطفل يوفر بيئة مفيدة، يُقال إنها تعمل على تعزيز مدى انتباه طفلك وفضوله، كما تعمل أيضاً على تحسين الذاكرة وتطور الجهاز العصبي، وإليكِ خيارات الألوان الآتية:

اللون الأزرق

يميل اللون الأزرق إلى خفض ضغط الدم وإبطاء التنفس ومعدل ضربات القلب عند الرضيع. لهذا السبب، يُعتبر اللون الأزرق مُهدئاً وساكناً ومريحاً. كما تبدو درجات الأزرق الباهتة والباستيل باردة على جدران الغرف قليلة الإضاءة الطبيعية. أما درجات الأزرق الدافئة، مثل لون العناقية، فتبدو أفضل في هذه الأماكن.

اللون الأرجواني

اللون الأرجواني هو نفس اللون إلى حد كبير؛ في حين أن اللون الأرجواني الداكن قد يكون مكثفاً جداً لاستخدامه على جميع أكسسوارات غرفة المولود، فإن اللون الأرجواني الباهت (مثل الليلك) يثير نفس مشاعر الراحة والاسترخاء.

اللون الأخضر

يُعتبر الأخضر على نطاق واسع أكثر الألوان راحةً في الطيف. فهو يجمع بين إشراقة الأصفر المبهجة وتأثير الأزرق المهدئ، وهو مناسبٌ للاستخدام في حاجيات الطفل، وزينة غرفته، يُثير الأخضر مشاعرَ استرخاءٍ هادئة مع الحفاظ على شعورٍ بالدفء والراحة. وقد ثبت أن الأخضر يُخفف التوتر ويُعزز الشعور بالسكينة، وهو خيارٌ رائعٌ لغرفة طفلك.

الألوان المحايدة الشائعة

يُعدّ الأسود لوناً مميزاً رائعاً، ولكنه على الأرجح ليس خياراً جيداً للألوان الأساسية. أصبح الأبيض شائعاً جداً بيننا نحن الأمهات العصريات مؤخراً، ولكن مع أنه قد يبدو ساطعاً ومنعشاً، إلا أنه قد لا يكون الخيار الأمثل لغرف الأطفال، (فكّري في آثار البصق وبصمات الأصابع!). في منتصف الطيف الحيادي، تُعد درجات البني والرمادي خيارات ألوان رائعة لغرفة نوم الطفل. احرصي على اختيار ألوان محايدة دافئة؛ لتجنب الشعور بالبرودة الذي تشعرين به في الغرف التي تعتمد على الإضاءة الاصطناعية.

خاص بالأمهات الجديدات.. أساسيات غرف حديثي الولادة

ألوان زينة تُناسب طفلك حسب العمر

ألوان زينة تناسب طفلك حسب العمر

3-6 أشهر

يقول الخبراء إنه بحلول عمر الثلاثة أشهر للمولود، يصبح معظم الأطفال قادرين على رؤية الألوان، مع تفضيل الألوان الأساسية الزاهية لتحفيز الدماغ. هذا هو الوقت المناسب لبدء تنفيذ ألعاب الزينة، مثل الأجراس المتدلية، التي تحتوي على مجموعة واسعة من الألوان. تُضفي الألعاب لمسةً من الألوان على غرفة طفلك، دون أن تُرهق بيئة طفلك.

6-8 أشهر

في عمر 6-8 أشهر تقريباً، تتطور رؤية الألوان لدى الطفل بشكل جيد. خلال هذه الفترة، قد ترغبين في إضافة نظام ألوان مختلف إلى غرفة طفلك.

يمكن تحقيق هذا التحول تدريجياً بوضع لوحة فنية على الحائط، أو ترتيب الألعاب والكتب. من ألواني المفضلة التي أضفتها إلى غرفة ابني اللون الأخضر الباهت. وقد وجدتُ أنه لون رائع لتحفيز التطور الحسي بطريقة لطيفة وغير مزعجة.

2-1 سنة

يبدأ تطور اللغة الشفهية لدى الطفل بين عمر سنة وسنتين. وخلال هذه الفترة، يبدأ الطفل أيضاً بالتمييز بين الألوان (حوالي ١٨ شهراً). للأطفال الرضع والأطفال الصغار في هذا العمر، يمكن إضافة بعض الألوان لتحفيز نموهم المعرفي. أضيفي سجادةً مرحةً أو بعض الكتب ذات الألوان الزاهية. وفيما يلي بعض الألوان المفضلة لديّ لتحفيز التطور المعرفي لهذه الفئة العمرية:

أحمر

الأحمر من أكثر الألوان إثارةً للوهلة الأولى. إنه لونٌ غنيٌّ ومؤثرٌ للغاية، يُثير الجسم وينشطه، ويزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم والتنفس عند الرضع. لطالما كان الأحمر لون ابني المفضل!

لون القرنفل

يثير التعاطف والأنوثة ويخلق جواً هادئاً.

أصفر

الأصفر، المشرق والمبهج، يرتبط بالسعادة والتحفيز. تُعزز درجات الأصفر الناعمة التركيز، بينما تُحفز الدرجات الزاهية الذاكرة، وتزيد من عملية الأيض. مع ذلك، قد يُثير الإفراط في استخدام الأصفر مشاعر الغضب والإحباط، مما يُؤدي إلى إنجاب أطفال كثيري الانفعال والنشاط المفرط.

البرتقالي

اللون البرتقالي، الودود، الدافئ، والمرحّب، يستعير العديد من صفات والديه الإيجابية. ويتميز بطابع اجتماعي مميز، يُلهم التواصل بين الأشخاص ويُشعرهم بالراحة.

كيف يُمكن أن يُؤثر تزيين غرفة طفلكِ بالألوان على نموه؟

لا نعني أن اتباع هذه الخطوات سيُمكّن طفلك من النمو ليصبح عبقرياً! لكن هذه النصيحة، التي تتعلق بطفلك من لحظة الولادة وحتى بلوغه ٢٤ شهراً. قد تُساعد طفلك على تحقيق إنجازات مبكرة من خلال منحه المحفزات المناسبة للتركيز عليها ومساعدته على تكوين عادات وروتين إيجابي.

الأبيض والأسود

عند الولادة، يميل الطفل إلى الرؤية بشكل رئيسي بالألوان الأسود والأبيض والرمادي. استخدام الألوان المتباينة في تزيين غرفة طفلكِ طريقة رائعة لخلق ديكور جذاب يجذب انتباه الطفل. هذه الألوان المتباينة تساعد على تنمية مهارة التواصل البصري مع الطفل حديث الولادة.

ألوان جريئة وزاهية

استخدام الألوان المتباينة الزاهية والجريئة يُشبه الأبيض والأسود، مما يُضفي لمسةً جذابةً على طفلك. وتكمن فائدة استخدام الألوان الزاهية في أنه عندما يكبر، سيتمكن من رؤية طيفٍ أوسع من الألوان، مما يُبقيه منشغلاً طوال نموه.

ألوان الباستيل والألوان الهادئة

على الرغم من شيوع ألوان الباستيل، إلا أن تأثيرها على نمو طفلكِ ضئيل، إن وُجد. ويعود رواجها بشكل رئيسي إلى جاذبيتها للبالغين، وليس لنمو الطفل. هذا لا يعني أنه لا يجب عليكِ استخدام هذه الخيارات! مع ذلك، قد يكون من المفيد إضافة أكسسوارات زاهية وقطع بخطوط ونقوش، وما إلى ذلك.

كيف يُمكن أن يُؤثر تزيين غرفة طفلكِ بالأنماط والأساليب على نموه؟

كيف يُمكن أن يُؤثر تزيين غرفة طفلكِ بالأنماط والأساليب على نموه؟



خيار آخر قد يُساعد طفلك على النمو هو استخدام أنماط وأشكال متباينة. هذا خيار شائع يُستخدم لإنشاء زينة أنيقة ورائعة، كالآتي:

الخطوط والأشكال مثالية للمواليد الجدد والأطفال الصغار؛ إذ يركزون على الأشكال المختلفة. دمج هذه الأشكال يُحفز طفلك، ويمنحه ما يجذب انتباهه ويُبقي عينيه متحركتين.

لإدراج هذه التصاميم، جرّبي تصميم جدار مميز باستخدام خطوط أو نقوش مثل الأشكال المتقاطعة أو المعينية. يمكنكِ تجربة اتجاهات رائجة مثل الأشكال الهندسية أو النقوش أحادية اللون.

تعتبر التصميمات ذات الأنماط والأشكال مناسبة بشكل أفضل لجدار مميز حول منطقة اللعب في الغرفة بدلاً من غرفة كاملة أو منطقة نوم؛ حيث قد تكون مفرطة التحفيز مما يسبب اضطراب النوم عند الأطفال.

كما ذكرنا، لن يرى طفلكِ الألوان إلا بعد بلوغه من ثلاثة إلى خمسة أشهر، لذا لديكِ الوقت الكافي لاتخاذ القرار إذا كنتِ غير متأكدة من الخيار المناسب. ابحثي عن ألوان يتفاعل معها طفلكِ أكثر من غيرها، واستلهمي منها أفكاراً.

نصائح تضمن نجاح تزيين للبيبي الجديد لاستقباله

الآن لديكِ فكرة أفضل عن الألوان التي قد تكون مناسبة لكِ، سنلقي نظرة على بعض النصائح العامة لزينة البيبي الجديد:

تجنبي الفوضى

من الإنصاف القول، خاصةً في عصرنا الحديث، يأتي الطفل حاملاً معه الكثير من الأمتعة. بدءاً من الأغراض الكبيرة كالأسرّة وعربات الأطفال ومقاعد السيارات وأحواض الغسيل، وصولاً إلى الأشياء الصغيرة كالملابس والألعاب والحفاضات وزجاجات الرضاعة، سيكون لديكِ كمية هائلة من الأشياء الجديدة التي ستحتاجين إلى تخزينها في مكان ما.

ننصحكِ بتجنب الفوضى، اثناء التزيين، فهذا سيجعل حياتك أسهل وقد يكون لها تأثير على طفلك! حيث يجب أن تكون غرفة طفلكِ خالية من الفوضى والاضطرابات لمنع التحفيز المفرط. وسيساعد ذلك على خلق بيئة هادئة ومريحة تُشعره بالنوم.

خصصي نظاما تخزينياً لراحتك

بالنسبة لكِ، وجود نظام تخزين منظم سيجنّبكِ عناء البحث في أرجاء المنزل عن أغراض مفقودة وأنتِ تحملين طفلكِ. صحيح أنكِ أمٌّ تحاولين تنظيم غرفة طفلكِ، لكن هذا سيُسهّل العملية برمتها.

احتفظي بالأشياء اليومية التي يسهل عليك الوصول إليها عندما تكونين في عجلة من أمرك والأشياء التي تستخدمينها كل بضعة أيام أو أسبوعياً في الخلف.

خزانة حائط مغلقة تُعدّ خياراً مثالياً؛ إذ ستوفر لك مساحة تخزين واسعة في وحدة واحدة. كما تُتيح لك مجموعة الخزائن والأدراج نوعين مختلفين من التخزين ومرونة أكبر.

تذكري، عند اختيار أثاث التخزين، يُفضّل التصميم البسيط. وهذا يُغني عن تغيير الوحدة مع نمو الطفل، مما يُوفّر عليك المال على المدى الطويل. كما تُضفي الأكسسوارات المؤقتة، مثل ملصقات الحائط، لمسةً من البهجة على قطعة الأثاث دون الحاجة إلى تغييرها بشكل دائم.

قومي بتزيين السقف

أصبح تزيين السقف من أكثر الصيحات رواجاً في السنوات الأخيرة؛ إذ يتيح لك إضافة لون أو تصميم متباين لجذب انتباه طفلك. ويقضي الأطفال معظم وقتهم مستلقين على ظهورهم؛ لذا يُعد هذا المكان مثالياً لإضافة تصميم جديد.

لكن لا يجب أن تُرهقي طفلك كثيراً إذا كان يحاول النوم، ولكن إضافة لون مُهدئ قد يكون مفيداً. حاولي أن تُطابقي ألوان جدرانك أو تُبرزي التباين بينها للحصول على المظهر المُناسب.

يمكنكِ أيضاً إضافة تصميم مرح على جانب الغرفة التي يلعب فيها طفلكِ. سيساعد هذا على تسلية طفلكِ مع الحفاظ على مظهره الرائع.

أضيفي سجادة

من المرجح أن تُفاجئي بكمية الوقت الذي يقضيه الولدان على الأرض. إنها المكان الأمثل للعب وقراءة القصص للأطفال، وحتى تغيير حفاضات الطفل (خاصةً عندما يبدأ طفلك بالزحف).

إضافة سجادة تجعل مساحتك أكثر راحةً لك ولطفلك. كما أنها تُضفي لمسةً من الألوان أو النقوش، مُضيفةً تصميماً جديداً يُساعد على تحسين نموه.

ميزة أخرى هي أنها تساعد في حماية سجادك من الانسكابات والحوادث والفوضى، وهي مثالية للأطفال الرضع والصغار. استبدال السجاد أسهل بكثير من السجادة الأصلية، وأكثر فعالية من حيث التكلفة!

استخدمي ملصق الحائط كأكسسوار

إن إضافة ملصق حائط إلى غرفة الأطفال هي طريقة رخيصة وفعالة؛ لتعزيز ديكور غرفتك وإنشاء قطعة محفزة لينظر إليها طفلك.

يمكن استخدام الملصقات بطرق مختلفة، مثل إضافة ملصق جداري كبير لغرفة الأطفال كعنصر مميز، أو مجموعة ملصقات على جدار واحد أو على كامل الغرفة. كما يمكن إضافتها إلى مجموعة متنوعة من الأسطح، بما في ذلك الطلاء والزجاج والمعادن والخشب وغيرها الكثير.

من أهم فوائد ملصقات جدران غرف الأطفال توفرها بفئات متنوعة، مما يتيح لكِ اختيار ما يناسب ذوقكِ. ويمكن إزالة الملصقات واستبدالها بسهولة مع نمو طفلكِ وتطور ذوقه الخاص.

