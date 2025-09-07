6 طرق لتنظيف أنف طفلك... أهم الطرق الآمنة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 سبتمبر 2025 08:02 صباحاً - من المهم للأمهات معرفة كيفية تنظيف أنوف أطفالهن بشكل صحيح، خاصةً عند الاستحمام وملاحظة هل توجد إفرازات أنفية تعيق تنفسهم، وفي المقابل يجب على الأمهات توخي الحذر، لأن الاستخدام الخاطئ قد يُلحق الضرر بأنف الطفل الحساس، إليك وفقاً لموقع Sutter Health عدة طرق يمكن للأمهات تجربتها إذا أردن أن يجعلن أنوف أطفالهن أنظف وأقل انسداداً.

استخدام قطعة من القطن

استخدمي قطعة قطنية مخصصة للأطفال-الصورة من موقع AdobeStock

تعد هذه هي الطريقة الأكثر شيوعاً للتخلص من مخاط أنف الطفل، ولكن هناك عدة أمور يجب على الأمهات الانتباه إليها عند استخدام أعواد القطن لتنظيف أنوف أطفالهن.

استخدمي قطعة قطنية مخصصة للأطفال الرضع ذات رأس قطني صغير.

أضيفي القليل من الماء الدافئ إلى قطعة القطن لتسهيل إخراج الإفرازات المتراكمة في الأنف.

تجنبي استخدام زيت التيلون أو الزيوت الأخرى ذات الروائح القوية لأنها قد تؤثر على حاسة الشم لدى طفلك.

يجب الأخذ في الاعتبار عمر طفلكِ وحجم فتحتي أنفه، إذا كان لا يزال صغيراً جداً أو أقل من ستة أشهر، فلا يجب استخدام هذه الطريقة. ربما تودين قراءة أسباب نزيف الأنف عند الأطفال

استخدام حقن الكرة المطاطية

تعد حقن الكرة المطاطية هي أداة مصممة للتخلص من إفرازات المخاط من الأنف تشبه كرة مطاطية ذات طرف مدبب مجوف، ويمكن تنظيف أنف الطفل باستخدام هذه الأداة عن طريق شفط المخاط أو إفرازات الأنف وإليك الخطوات.

قبل إدخالها في أنف طفلك، اضغطي أولاً على لمبة المحقنة لإخراج الهواء.

أثناء الضغط باستمرار، أدخلي طرف المحقنة برفق في فتحة أنف طفلك.

عندما يلامس طرف المحقنة الإفرازات أو المخاط الذي تريدين التخلص منه توقفي عن الضغط على البخاخة حتى يتم امتصاص الأوساخ داخل الأداة.

عليك تنظيف المحقنة عن طريق الضغط عليها على منديل حتى يخرج منها الأوساخ أو المخاط.

كرري هذه العملية حتى يصبح أنف طفلك نظيفاً.

استخدام بخاخ الأنف

هناك طريقة أخرى للتخلص من المخاط الجاف لدى الطفل وهي استخدام بخاخ الأنف لتنظيف الإفرازات، فهي ذات عنق مصمم خصيصاً لتوجيهها إلى فتحتي الأنف، مما يجعل من الأسهل بالنسبة لك رش السائل فيها.

يمكنك شراء بخاخات الأنف من أي صيدلية مع قراءة التعليمات قبل الاستخدام؛ لأن بعض أنواع بخاخات الأنف قد تسبب تهيجاً لجلد الطفل.

استخدام قطرات الأنف

تساعد قطرات الأنف على تليين المخاط مما يسهل خروجه- الصورة من موقع Freepik

طريقة أخرى يمكنك من خلالها تنظيف إفرازات أنف طفلك هي استخدام قطرات الأنف، والتي ستساعد على تليين المخاط مما يسهل خروجه، وعادةً يمكن لقطرات الأنف التي تحتوي على مزيلات الاحتقان أن تخفف وتعالج احتقان أنف الطفل، ولكن يجب عليك استشارة الطبيب أولاً قبل استخدامها والتأكد أن مكوناتها مناسبة لطفلك وللحصول على مزيد من الأمان، يمكنك استخدام قطرات الأنف المصنوعة من المحلول الملحي.

استخدام حليب الثدي

بالإضافة إلى المحلول الملحي، يمكنك استخدام حليب الثدي لتنقيطه في أنف طفلك الرضيع عن طريق تقطيره مباشرة من الثدي أو طرف زجاجة الطفل، ويمكنك أيضاً استخدام ماصة لتقطير حليب الثدي المسحوب لتسهيل الأمر، ويمكنكِ القيام بذلك أثناء إرضاع طفلكِ رضاعة طبيعية، ولكن يجب الحرص على ألا يؤثر ذلك على عملية الرضاعة الطبيعية؛ حيث تعتبر هذه الطريقة أسهل في التنفيذ.

غسل أنف الطفل

قد لا يعلم الكثيرون أنه من الممكن غسل الأنف باستخدام محلول ملحي وحقنة وليس فقط للبالغين، بل يمكنك أيضاً غسل أنف طفلك.

يمكنك شراء المحلول الملحي من الصيدلية، أو يمكنك صنعه بنفسك عن طريق خلط المكونات التالية.

1 ملعقة صغيرة من الملح العضوي بدون تلوين صناعي.

½ ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

950 مل من الماء النظيف (ماء مغلي أو ماء معدني).

استخدام كمية قليلة فقط من هذا المحلول، لأن أنوف الأطفال صغيرة جداً، يمكنك حفظ الكمية المتبقية لمدة أسبوع تقريباً.

الخطوات المتبعة لغسل الأنف، كما وردت في مجلة طب الأنف والأذن والحنجرة للأطفال، هي على النحو التالي.

قومي بتحضير محقنة بدون إبرة بسعة 10 مل أو حسب احتياجات طفلك.

ضعي رأس طفلك فوق الحوض أو الوعاء الصغير.

قومي بإمالة رأسك إلى اليسار بحيث تصبح فتحة الأنف اليسرى في الأسفل.

عليك إدخال السائل الملحي باستخدام حقنة من خلال فتحة الأنف اليمنى.

تأكدي من أن طرف المحقنة غير مغطى بالجدار الداخلي للأنف.

يخرج الماء المحتوي على الإفرازات من الجانب الأيسر للأنف ويتدفق إلى الحوض.

يجب عليك القيام بالشيء نفسه مع الفتحة الأخرى.

بالإضافة إلى الحقنة، يمكنك استخدام معدات خاصة يمكن شراؤها من الصيدلية.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.